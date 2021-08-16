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16.08.2021 12:02
Рубрика: Власть

Глава пензенского минздрава ушел в отставку

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Вячеслав Космачев будет исполнять обязанности министра здравоохранения Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Вячеслав Космачев будет исполнять обязанности министра здравоохранения Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Вячеслав Космачев будет исполнять обязанности министра здравоохранения Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил на оперативном совещании с правительством региона врио губернатора Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Александр Викторович попросился в отставку. Я понимаю, что 2019 и 2020 годы - это ковидные годы, и на его плечи легла непростая задача. И я считаю, что он с достоинством эту задачу выполнил, - сообщил глава региона.

Александру Никишину вручили почетную грамоту губернатора. Обязанности министра здравоохранения возложили на Вячеслава Космачева, он продолжит исполнять обязанности заместителя председателя правительства и министра здравоохранения.

Справка "РГ"

Вячеслав Космачев родился в Пензенской области в 1967 году. Работал главным врачом во многих лечебных организациях региона. До назначения в правительство возглавлял Пензенскую областную больницу им. Н.Н. Бурденко. С 2015 по 2019 годы являлся заместителем председателя Законодательного Собрания Пензенской области.

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