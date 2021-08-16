Глава пензенского минздрава ушел в отставку

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил на оперативном совещании с правительством региона врио губернатора Олег Мельниченко.

- Александр Викторович попросился в отставку. Я понимаю, что 2019 и 2020 годы - это ковидные годы, и на его плечи легла непростая задача. И я считаю, что он с достоинством эту задачу выполнил, - сообщил глава региона.

Александру Никишину вручили почетную грамоту губернатора. Обязанности министра здравоохранения возложили на Вячеслава Космачева, он продолжит исполнять обязанности заместителя председателя правительства и министра здравоохранения.

Справка "РГ"

Вячеслав Космачев родился в Пензенской области в 1967 году. Работал главным врачом во многих лечебных организациях региона. До назначения в правительство возглавлял Пензенскую областную больницу им. Н.Н. Бурденко. С 2015 по 2019 годы являлся заместителем председателя Законодательного Собрания Пензенской области.