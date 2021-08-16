Глава ульяновского правительства ушел в отставку

В связи с переходом на работу "в федеральную структуру", и.о. председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин покидает свой пост, о чем сообщил на аппаратном совещании в понедельник врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Сам Александр Смекалин также подтвердил данную информацию на своей странице в соцсети.

"Для меня это взвешенное и непростое решение. Почти 20 лет моей жизни - это работа на благо Ульяновской области. Сейчас пришло время двигаться дальше. Я благодарю всех жителей региона за поддержку и столь нужную порой критику. Благодарю нашу команду, которая выросла вместе со мной, за все совместные свершения. Я очень благодарен Сергею Ивановичу Морозову, который стал наставником для меня и всех моих коллег: его неиссякаемая энергия, удивительная проницательность и непреклонная политическая воля преобразили Ульяновскую область.

И я очень рад, что мне посчастливилось внести лепту в ее развитие. И, конечно же, я желаю успехов Алексею Юрьевичу Русских. Надеюсь, задел и команда, которые остаются, помогут в дальнейшем воплотить самые нужные для жителей региона проекты. Сделано многое. Впереди новые цели и задачи. По поводу будущего места работы пока могу сказать только одно - остаюсь в системе государственного управления и продолжу трудиться на благо интересов наших граждан", - написал он.

Исполнять обязанности главы кабмина региона будет Андрей Тюрин.

Александр Смекалин занимает пост председателя правительства Ульяновской области с 1 декабря 2016 года. В ранг "и.о." перешел в связи с уходом в отставку в апреле 2021 года губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и приходом на его место врио губернатора Алексея Русских.