Медсестрам Самарской области компенсируют треть жилищного кредита

В Самарской области теперь не только врачи, но и медсестры, работающие в селах, смогут получить ипотеку с 30-процентной компенсацией от стоимости кредита из бюджета. Ранее такую помощь получали только врачи в возрасте до 35 лет, и компенсировали им только 10 процентов. Кстати, возрастные ограничения для медиков отменили.

При этом приобрести дом или квартиру желающие смогут как на первичном, так и на вторичном рынке. Главное условие одно - после получения льготной ипотеки проработать в сельской местности не менее пяти лет. Оператором программы станет Самарский областной фонд строительства жилья на селе - именно туда медицинские специалисты смогут обратиться за компенсацией.

Такой комплекс мер поддержки для сельских медиков афишировали на совещании в правительстве региона. В ближайшее время будут подготовлены все необходимые документы и выделены средства из бюджета. Отметим, что медики после покупки жилья в кредит в течение трех лет также будут получать субсидию на оплату половины суммы процентов по ипотеке. Но есть максимальная планка - не более 100 тысяч рублей в год одному человеку.

Помощь из казны на покупку жилья в кредит продолжат получать и сельские педагоги, тем более что самарские власти и для них сняли ограничения по возрасту при получении льготной ипотеки. Им по-прежнему будут давать единовременную компенсацию в размере 20 процентов от суммы ипотечного кредита, которая поможет оплатить первоначальный взнос. Компенсация ограничена порогом в 400 тысяч рублей. Принять участие в этой программе сегодня готовы более 60 человек.

Кстати

В этом году медикам в Самарской области - как врачам, так и персоналу со средним профессиональным образованием, закрывшим в самарских больницах наиболее востребованные вакансии, впервые за восемь лет повысили сумму "подъемных" - со 166 до 200 тысяч рублей. Для отдельных категорий медработников сумма выше - 300 тысяч. Такие деньги смогут получить врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог). Для получения выплаты есть одно условие - после получения "подъемных" медик должен проработать в учреждении не мене трех лет. В 2021 году выплату планируется предоставить медработникам наиболее востребованных специальностей 426 специалистам.