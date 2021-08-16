Под Тольятти мужчина торговал поддельными справками о ПЦР-тесте

Полицейские пресекли продажу поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в селе Зеленовка Самарской области. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону.

Торговал фиктивными документами 28-летний гражданин Республики Казахстан в одном из павильонов автострахования, расположенном на 981 километре трассы М-5 "Урал".

Подозреваемого задержали с поличным после продажи поддельной справки, которую торговец оценил в одну тысячу рублей. Справки заполнялись и печатались тут же на ноутбуке и принтере.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Теперь "бизнесмен" может получить срок до двух лет лишения свободы.