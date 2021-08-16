В Башкирии женщина выкинула чужого младенца из окна роддома

29-летняя жительница Стерлитамака подозревается в убийстве младенца в роддоме.

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, преступление произошло 16 августа 2021 года около 18.00 часов по местному времени. Подозреваемая после родов находилась в общей палате на третьем этаже родильного отделения клинической больницы №1 Стерлитамака. По версии следствия, женщина выбросила из окна новорожденного ребенка соседки по палате. Младенец от полученных травм умер.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.