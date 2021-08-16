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16.08.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

В Саратове пьяный мужчина напал на врача травмпункта

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

В травмпункте Заводского района Саратова пьяный мужчина напал на дежурного врача, после чего был задержан сотрудниками Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным ведомства, информация о нападении поступила дежурному утром 15 августа. В травмпункте, расположенном по улице Авиастроителей у пьяного мужчины возник конфликт с дежурным врачом. В ходе ссоры он напала на медика и нанес тому телесные повреждения. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

Задержанный 36-летний мужчина передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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