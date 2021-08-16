Военные доставляют воду к очагам пожара в Мордовском природном заповеднике

Экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, задействованные в тушении природного пожара в Темниковском районе Мордовии, переправили к очагам возгорания около 300 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Там пояснили, что армейские авторазливочные станции используют для транспортировки воды в труднодоступные места Мордовского государственного природного заповедника. Там жидкость перекачивают в пожарные автоцистерны, работающие непосредственно на тушении огня.

Напомним, что привлечь армейских специалистов к таким операциям распорядился министр обороны Сергей Шойгу. По указанию командующего Центрального военного округа Александра Лапина, из Самарской области в Мордовию на борьбу с огнем командировали подразделение в составе 28 военнослужащих и 10 единиц техники.

Мордовия - далеко не единственный российский регион, где военные помогают ликвидировать природные бедствия. Работают они на земле и в воздухе. Так, по решению главы оборонного ведомства армейские транспортники Ил-76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны, летают на тушение пожаров в Оренбургской и Иркутской областях, в Мордовии и Якутии.