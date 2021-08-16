Белорусы завоевали 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму

Небо над кузбасской столицей оказалось в минувшие выходные не только кристально прозрачным, но и по-дружески щедрым для белорусских парашютистов, которые блистали своим мастерством в финале мирового первенства.

Более 500 спортсменов из 31 страны продемонстрировали навыки в классических дисциплинах этого отважного вида спорта: акробатика и точность приземления на аэродроме в Заводском районе Кемерово, сообщили БЕЛТА в военном ведомстве РБ.

По итогам чемпионата сборная Беларуси, уточняет агентство, добавила в свою копилку сразу восемь наград, завоевав одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Мужская команда в составе старшего прапорщика Дмитрия Киршенкова, лейтенанта Ильи Позднякова, старшего прапорщика Антона Гуриновича, старшины Руслана Титова и Олега Фомина завоевала две бронзовые награды - за групповую точность приземления и в общем зачете. А лейтенант Илья Поздняков занял третье место в личном двоеборье.

Две серебряные медали чемпионата за точность приземления и в общем зачете завоевала женская сборная, в состав которой входили старший сержант Татьяна Наливайко, ефрейтор Дарья Шестакович, старший лейтенант Наталия Никитюк, Анна Боковая, Елена Сталькова.

Среди юниоров золото по точности приземления и серебро в двоеборье завоевал младший сержант Никита Никитин, а его коллега - младший сержант Вячеслав Севницкий - занял третье место в одиночной акробатике.