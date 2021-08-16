Губернатор Красноярского края побывал в "Поезде Победы"

Сегодня губернатор Александр Усс и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин посетили выставку, расположенную в вагонах "Поезда Победы". Инсталляция посвящена событиям Великой Отечественной войны.

"Я очень впечатлен. Это не просто музей на колесах, это современный мультимедийный комплекс. Здесь в очень мощной эмоциональной атмосфере воспроизводятся картины трагического и великого пути, который прошла наша страна, наш народ. Хочется сказать спасибо тем людям, которые готовили эту экспозицию. Это великое дело, это наша память, наша история, которую необходимо при помощи вот таких выставок передавать последующим поколениям", - цитирует Александра Усса пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Выставку можно посетить виртуально, посмотрев видеоэкскурсию на сайте поездпобеды.рф в разделе "Виртуальный тур". Все билеты для очной экскурсии были забронированы красноярцами в первый день открытия бесплатной регистрации.

Экскурсия по "Поезду Победы" проходит в необычном формате - каждому посетителю выдаются наушники и аудиогид, с которыми нужно передвигаться по поезду. Всего в нем восемь вагонов. Каждый посвящен конкретному периоду истории тех лет, начиная с весны 1941 года и заканчивая победным маем 1945-го. Оборона Брестской крепости, история Севастополя и Одессы, концлагерей - этому будут посвящены отдельные рассказы главной героини выставки машиниста Лидии. Девушка - не просто рассказчик-аудиогид, но и собирательный образ поколения тех лет. Ей 19 лет, она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза.

Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк - машинист паровозной колонны, возившая в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта, а голосом Лидии стала заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

Уникальна выставка и своим мультимедийным сопровождением - в вагонах установлены более 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций и многое другое. Для каждой зоны музея написана своя музыка.