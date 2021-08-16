Губернатор поручил решить проблемы с водой в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поручил решить проблемы водоснабжения в районах Новосибирской области, направив на ликвидацию аварийных участков дополнительные финансовые средства.

Как было отмечено на заседании регионального правительства под руководством главы области, такая возможность появилась после получения федеральной субсидии в миллиард рублей. Средства предназначены для решения первоочередных социальных задач.

- Мое предложение - по итогам объезда ряда муниципалитетов - закрыть все аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, профинансировать работы по замене вышедших из строя скважин и сетей там, где есть для этого готовность. Все работы должны быть завершены в этом году, - подчеркнул Андрей Травников.

Заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов отметили целесообразность направить средства на решение проблем в сфере водоснабжения в Колыванском, Краснозерском, Новосибирском, Чановском, Черепановском районах. На эти цели выделят более 94 миллионов рублей.

Участники заседания приняли решение выделить финансирование на строительство водозаборных скважин в поселке Октябрьский Краснозерского района (на это направят более 7,7 миллиона рублей), в поселке Каревский Доволенского района - около 5,9 миллиона рублей, проведение работ в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района - порядка 11,3 миллиона рублей.

Также часть средств будет выделена на строительство водозаборных скважин с установкой водоподготовки. Более 11,6 миллиона рублей направят селу Нижнечеремошное Краснозерского района, около 9,3 миллиона рублей - поселку Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района.

Справка "РГ"

В конце июля при поддержке депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Жукова Новосибирской области из федерального бюджета был выделен дополнительный один миллиард рублей. Губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного собрания региона и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут распределены эти ресурсы.