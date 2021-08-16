Илья Середюк рассказал об основных событиях недели в Кемерове

Первые тренировки в ледовом дворце "Кузбасс" и открытие комплекса "Сосновый"

На прошлой неделе в ледовом дворце "Кузбасс" была проведена первая тренировка с участием учеников СШОР №2. Строительство комплекса завершилось весной 2021 года. Ледовый дворец предназначен для занятий олимпийскими видами спорта.

Юные конькобежцы приступили к тренировкам раньше, чем обычно. Как правило, занятия на льду прежде начинались в ноябре или декабре после заливки ледового катка у спортивной школы на ул. Гагарина.

Теперь молодые спортсмены города Кемерово могут тренироваться независимо от погодных условий. Занятия в ледовом дворце будут проходить по расписанию: два раза в день, шесть дней в неделю.

График тренировок сформирован так, чтобы занятия в группах по конькобежному спорту и хоккею не совпадали.

13 августа 2021 года состоялось открытие спортивного комплекса с искусственным льдом на Сосновом бульваре. В мероприятии принял участие Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Строительство здания велось с мая 2020 года.

В ледовом комплексе "Сосновый" будут проходить тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

В свободное от занятий время каток посетить могут все жители и гости города Кемерово.

Также в комплексе будет работать пункт проката коньков.

Тренировка юных хоккеистов в комплексе "Сосновый". Фото: Дмитрий Ярощук

Дорожные работы и утверждение программы ремонта на 2022 год

В Кемеровской области продолжается ремонт городских магистралей и тротуаров в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Формируется программа дорожного обновления на 2022 год.

В составлении перечня объектов, которые нуждаются в ремонте, принимают участие жители города. Обсуждения проходят на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн". На данный момент утвержден предварительный список дорожных работ. Он включает 24 участка в разных районах города, которые особенно важны для жителей Кемеровской области. На этих объектах дорожные работы должны быть реализованы в первую очередь.

Фото: Мария Фетисова

Перечень участков будет опубликован на сайте администрации города. В него входят: ул. Аллейная, ул. Рекордная, ул. Инициативная, ул. Авроры, 2-й пер. Авроры от ул. Нахимова до ул. Шахтеров, ул. Космическая, ул. Патриотов, ул. Троллейная, ул. Славянская, ул. Торговая, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Севская, ул. Учительская, ул. Спасская.

В городе Кемерово также продолжится ремонт дорожного покрытия главной магистрали на проспекте Ленина от ул. Волгоградской до бульвара Строителей.

Протяженность ул. Пролетарской увеличится благодаря строительству нового дорожного участка от ул. Федоровского до ул. Автозаводской.

Открытие спортивных площадок в рамках инициативного бюджетирования

В 2021 году в городе Кемерово в соответствии с губернаторской программой инициативного бюджетирования запланирована реконструкция 5 спортивных площадок.

Одна из спортивных площадок, относящаяся к школе №95 на ФПК, уже была отремонтирована.

На прошлой неделе завершился ремонт и состоялось открытие новой площадки в школе №91 на бульваре Строителей. Это современный комплекс с уличными тренажерами.

Три других спортивных площадки предназначены для игровых видов спорта. Их строительство проходит на территории школ №74, гимназии №1 и в Центре по работе с населением "Северный" (ул. Антипова).

Организация работы школьных базаров в городе Кемерово

В августе родители и дети традиционно готовятся к школе. На этой неделе в городе Кемерово начнут работать школьные базары. Они будут организованы в формате уличных ярмарок в разных районах города, а также представлены в виде специализированных отделов внутри торговых объектов.

Подробная информация о расположении школьных базаров размещена на сайте администрации города.

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