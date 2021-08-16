Под Томском появился деревенский аэропорт

В деревне Березкино Томской области открыли новую посадочную площадку для малой авиации имени легендарного советского летчика Валерия Чкалова.

А началось все с того, что в томском аэропорту Богашево со 2 августа началась масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы, здесь скоро начнется строительство нового терминала.

На это время аэродром в деревне Березкино, расположенный в 28 километрах от Томска, будет принимать и отправлять регулярные авиарейсы внутри региона: полеты в отдаленные населенные пункты области и соседние регионы осуществляет авиакомпания "СиЛА".

Директор компании "Аэропорт Томск Сервис" Артем Румбешта рассказал "РГ", что администрация региона вышла с предложением перебазировать на новый аэродром авиакомпанию "СиЛА". Для этого удлинили взлетно-посадочную полосу до 900 метров, в планах ее еще увеличить - до 1200 метров.

Аэродром включает всю необходимую инфраструктуру для обслуживания самолетов.

- Мы возрождаем регулярное авиасообщение с нашими отдаленными населенными пунктами и за счет субсидирования делаем авиаперелеты доступными для жителей, - отметил глава региона Сергей Жвачкин на открытии аэродромной площадки.

Новый объект авиационной инфраструктуры построен за счет средств частного инвестора. Проект разработан институтом "Красаэропроект" и учитывает все требования федеральных авиационных правил и экологической безопасности, имеет аэронавигационный паспорт и паспорт транспортной безопасности.

Проект разработан институтом "Красаэропроект" и учитывает все требования безопасности

Губернатор Сергей Жвачкин предложил открыть на базе аэродромной площадки детско-юношеский спортивный авиационный центр при поддержке Национального исследовательского Томского политехнического университета.

- В советское время такие школы работали на базе ДОСААФа, и их надо возрождать. Мы подставим плечо, - сказал глава региона.

Кроме того, аэродром в Березкине уже включен в федеральный проект "Тайга", в рамках которого отрабатываются нюансы по доставке грузов беспилотниками. Также его планируется задействовать для нужд авиабазы охраны лесов, санитарной авиации, развития экотуризма и многих других важных задач.