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16.08.2021 21:11
Рубрика: Власть

Путин обсудил восстановление пострадавших от паводка районов Приангарья

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Инфраструктура пострадавших от паводка 2019 года районов Иркутской области восстановлена на 75 процентов, вопрос с жильем для потерявших его во время стихии будет закрыт до конца года. Все это, и прежде всего ситуацию в Тулуне, президент обсудил с иркутским губернатором на встрече в Кремле. Игорь Кобзев снова пригласил Владимира Путина в Приангарье.
Игорь Кобзев пригласил Владимира Путина лично осмотреть результаты восстановительных работ. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Игорь Кобзев пригласил Владимира Путина лично осмотреть результаты восстановительных работ. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Игорь Кобзев пригласил Владимира Путина лично осмотреть результаты восстановительных работ. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Вопросов много, как обычно", - заметил президент. "При назначении меня временно исполняющим обязанности вы давали все-таки основное поручение - рассмотреть восстановление инфраструктуры пострадавших районов. Сегодня могу доложить о том, что на 75 процентов мы все мероприятия выполнили", - отчитался собеседник. Не менее важная для региона тема - жилье.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров и паводков

"До конца года, я это лично обещал жителям, мы этот вопрос закроем", - заверил Кобзев. "Жилье качественное? Все нормально?" - уточнил Путин. Недостатки есть, не скрывал докладчик, но они устраняются. Причем включаются и муниципалитет, и стройкомпания. "И постоянно там находится наш заместитель председателя правительства, который координирует эту работу", - сообщил губернатор и поблагодарил от имени жителей и президента, и команду правительства, и комиссию под руководством Марата Хуснуллина.

На вопрос про соцобъекты Кобзев пояснил: "Мы сегодня выходим уже на финишную прямую". После чего перешел к Тулуну, где, по его словам, "сегодня нет той напряженности". "Конечно, здесь помогли наши компании, государственные корпорации", - поблагодарил он. А затем рассказал, что когда открывали детский сад, люди плакали от радости. "Я говорил, что будет лучше", - заметил президент. "Да. Сегодня мы вернули доверие жителей", - подтвердил собеседник. "По Тулуну мы выходим уже на финишную прямую, сегодня я полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы. Здесь мы занимаемся восстановлением коммунальной инфраструктуры", - продолжил губернатор. Конечно, вопросов еще много, не скрывал он. "Но сегодня я точно могу сказать, что жители стали доверять, понимая, что их не бросили в трудной жизненной ситуации", - заверил Кобзев.

Важную роль сыграли дамбы. "У нас уже были пиковые значения прошлого, этого года - выдержали, "большую воду" не допустили", - сообщил губернатор. "Хотел вас тоже пригласить, уже в следующем году мы четко могли бы показать, чем мы будем заниматься", - сказал он. Президент также поинтересовался спортивными сооружениями, и Кобзев рассказал, что теперь есть ледовый дворец - "такого никто не видел". "Дети уже записались. Говорят, что самая лучшая хоккейная команда будет из Тулуна", - заметил он.

Вопрос с жильем для тех жителей Иркутской области, кто потерял его во время паводка летом 2019 года, будет закрыт до конца текущего года 

Еще Путин спросил про выпадающие доходы в связи с налоговым маневром, который проводит правительство. "Налог на добычу полезных ископаемых: в этом году в федеральный бюджет наши компании перечислили порядка 30 млрд рублей, и наш налог на прибыль уменьшился - мы берем по году - на 4,5 млрд", - подсчитал собеседник и попросил о поддержке. В конце года будет дотация регионам, находящимся в трудной экономической ситуации, заметил он. "Подавайте документы", - сказал президент.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае

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