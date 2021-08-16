Путин поручил создать новые рабочие места в неугольных секторах Кузбасса

К 2026 году правительство совместно с властями Кемеровской области должно создать в регионе не менее 40 тысяч новых рабочих мест в не связанных с добычей угля отраслях. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам совещания с членами кабмина.

Первый доклад должен быть представлен до 1 февраля 2022 года, далее - ежегодно.

Правительству Кузбасса по согласованию с Минэкономразвития для диверсификации экономики нужно будет заключить с угледобывающими организациями соглашения по инвестициям в отрасли, не связанные с добычей угля, энергетикой, ЖКХ и социальной сферой и представить доклад до 15 октября.

Кроме того, президент поручил уже в этом году начать строительство автодороги в обход Кемерово.