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16.08.2021 14:17
Рубрика: Власть

Путин предложил иркутскому губернатору подать документы на дотацию региону

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин выслушал просьбу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поддержать регион дотацией и предложил ему подготовить соответствующие документы.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
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На встрече с Кобзевым в Кремле Владимир Путин поинтересовался: "У вас в связи с налоговым маневром, который правительство проводит, появились выпадающие, да?". Ответ был положительным. "Налог на добычу полезных ископаемых: в этом году в федеральный бюджет наши компании перечислили порядка 30 млрд рублей, и наш налог на прибыль уменьшился - мы берем по году - на 4,5 млрд", - подсчитал собеседник и попросил о поддержке.

В конце года будет дотация регионам, находящимся в трудной экономической ситуации, заметил Кобзев. "Подавайте документы", - сказал ему Путин.

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