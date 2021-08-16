Путин предложил иркутскому губернатору подать документы на дотацию региону

Президент Владимир Путин выслушал просьбу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поддержать регион дотацией и предложил ему подготовить соответствующие документы.

На встрече с Кобзевым в Кремле Владимир Путин поинтересовался: "У вас в связи с налоговым маневром, который правительство проводит, появились выпадающие, да?". Ответ был положительным. "Налог на добычу полезных ископаемых: в этом году в федеральный бюджет наши компании перечислили порядка 30 млрд рублей, и наш налог на прибыль уменьшился - мы берем по году - на 4,5 млрд", - подсчитал собеседник и попросил о поддержке.

В конце года будет дотация регионам, находящимся в трудной экономической ситуации, заметил Кобзев. "Подавайте документы", - сказал ему Путин.