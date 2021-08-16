Ученые рассказали, как вернуть запахи и вкусы после COVID-19

Ученые СО РАН объяснили, сколько времени может занять восстановление вкусового восприятия после коронавируса и как можно ускорить возвращение вкусов и запахов.

Потеря обоняния и вкусового восприятия - одна из самых распространенных побочных реакций коронавируса. Переболевшие COVID-19 также часто жалуются на то, что чувствуют запах гари или чего-то протухшего от обычных продуктов. Многие не могут употреблять в пищу мясо или пользоваться духами из-за их отвратительного запаха.

- Новая коронавирусная инфекция приводит к поражению обонятельных рецепторов в 85 процентах случаев у всех заболевших и до 95 процентов - у тяжело заболевших, - рассказывает главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, пульмонолог, профессор НГУ Олег Гришин. - Потеря обоняния называется аносмия, неправильное восприятие запахов - дисомия. Нарушение вкуса встречается существенно реже, и в отличие от аносмии это диагностически менее значимый симптом.

По словам ученых, вирус проникает в головной мозг по нервным волокнам. Неправильное восприятие запахов свидетельствует о поражении обонятельной луковицы, которая состоит из нейронов, обеспечивающих первичную обработку информации, поступающей от рецепторов.

А аносмия развивается в результате повреждения рецепторов полости носа, воспринимающих запахи, при проникновении вирусов воздушно-капельным путем через нос.

- Вирус SARS-CoV-2, оседая на слизистой носа, проникает в рецепторные клетки и размножается в них, - объясняет Гришин. - Это отличает коронавирус от всех других ОРВИ, которые поражают клетки слизистой оболочки, но не способны напрямую поражать рецепторы обоняния.

Как правило, у переболевших коронавирусом потеря обоняния наблюдается от нескольких дней до трех месяцев. Но у многих пациентов сохраняется гипосмия - сниженное обоняние. Это состояние может длиться месяцами. Оно выявляется при тестировании запахами разной интенсивности с помощью специальной методики.

Ученые считают, что пациент нуждается в специальной реабилитации в том случае, если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно. Курс включает применение ноотропов, восстанавливающих функцию нервных клеток, а также специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти. В процессе реабилитации активируются нейроны обонятельной луковицы и восстанавливаются нейронные связи.

Отмечается, что переболевшие COVID-19 могут бесплатно пройти курс по восстановлению обоняния в клинике ФИЦ ФТМ по ОМС.