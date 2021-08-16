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16.08.2021 10:30

В АО "РЭС" подвели итоги программы ремонтов в 1 полугодии 2021 года

Проведение работ по своевременному и качественному ремонту электрических сетей - это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы региона к успешному прохождению отопительного сезона. Кроме того, это залог выполнения обязательств энергетиков перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения. Поэтому в системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области - акционерном обществе "Региональные электрические сети" - выполнению мероприятий ремонтной программы уделяется самое пристальное внимание.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Совсем недавно в компании подвели промежуточные итоги реализации программы ремонтов за первое полугодие.

За этот период сотрудникам сетевой организации удалось провести ремонт около 700 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, что почти на 30% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Также в течение первого полугодия 2021 года были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 358 электрических подстанциях напряжением 10-110 кВ, что превысило плановое значение на 17%.

При выполнении капитального ремонта воздушных линий электропередачи в целях повышения параметров качества электрической энергии осуществляются работы по замене провода, грозотроса, опор, вводов в дома. Все эти целевые программы АО "РЭС" выполняет в соответствии с утвержденным графиком, а по некоторым направлениям - даже с опережением.

Также, в соответствии с планами-графиками, проводится капитальный ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи электрической энергии, выполняются работы по расчистке и расширению просек, вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Так, за 6 месяцев текущего года расчищено 515 га трасс ЛЭП, что составляет 113% от показателей календарного плана.

В целом, АО "РЭС" ежегодно наращивает объемы ремонтных программ, и отчетный период не стал исключением. За 1 полугодие 2021 года энергетики уже вложили около 250 миллионов рублей в ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов, это на 12% выше уровня затрат за аналогичный период прошлого года.

Предпринятые меры и достигнутые результаты, безусловно, обеспечивают бесперебойное функционирование электросетевого комплекса на всей территории Новосибирской области и способствуют повышению надежности электроснабжения потребителей региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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