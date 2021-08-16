В Новосибирске магазинный вор выстрелил в продавца из-за банки кофе

Продавец магазина на улице Федосеева в Новосибирске подвергся вооруженному нападению магазинных воришек. Как сообщили в агентстве безопасности "Гвардия", в работника за прилавком выстрелили из-за банки с кофе.

Продавец заметил, что два молодых человека пытаются украсть кофе с полки магазина. Он попытался их остановить, при этом банку с кофе воры действительно бросили. Однако, убегая, один из сообщников выстрелил в сторону продавца, предположительно из газового пистолета.

В подтверждение своих слов сотрудник торгового предприятия показал прибывшим бойцам группы быстрого реагирования пыж от патрона, который застрял в стене за его спиной. По горячим следам поймать нарушителей не удалось, в том числе потому, что тревожную кнопку продавец нажал слишком поздно. По его словам, какое-то время он отходил от шока.

Охрана передала полиции записи с камер видеонаблюдения, сейчас правоохранители занимаются поиском вооруженных любителей кофе.