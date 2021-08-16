В Новосибирской области выделили дополнительные средства на ремонт дорог

На ремонт дорог в Новосибирской области выделены дополнительные средства, наибольшую сумму - 740 миллионов рублей - получит региональный центр.

На внеочередном заседании правительства под руководством губернатора Андрея Травникова были одобрены первоочередные социальные проекты, на реализацию которых будут выделены средства федеральной субсидии в миллиард рублей.

Как уже сообщалось, в конце июля при поддержке депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Жукова регион получил дополнительное финансирование - один миллиард рублей. Средства внесены в резервный фонд правительства области и будут направляться на решение социально-значимых вопросов.

В правительстве региона, заксобрании и Совете депутатов Новосибирска считают целесообразным укрепить финансирование такого направления, как ремонт дорог. Так, решено выделить средства на ремонт дорог в частном секторе Новосибирска, Бердска, Искитима, установку остановочных пунктов пассажирского транспорта в Татарске.

- Фактически мы в три раза увеличиваем объем средств на отсыпку дорог частного сектора в Новосибирске, - отметил глава региона.

Как было отмечено на заседании правительства, мэрии Новосибирска выделено 180 миллионов рублей, в том числе на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки - 130 миллионов и восстановление тротуаров - 50 миллионов рублей. Ранее Новосибирску уже выделили дополнительно 560 миллионов рублей на ремонт и содержание дорожной сети. Таким образом, летом 2021 года областной центр получил на дороги дополнительно 740 миллионов рублей.

На ремонт и восстановление тротуаров в Бердске, а также отсыпку дорог частного сектора выделено десять миллионов рублей, Искитиму на эти же цели - семь миллионов рублей.

Члены правительства также утвердили решение направить из резервного фонда около 21,3 миллиона рублей Татарскому району на проведение благоустройства части улиц, устройство пешеходных тротуаров, установку остановочных пунктов пассажирского транспорта.