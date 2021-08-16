В Приангарье лихач погиб в лобовом ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Накануне вечером в Усть-Кутском районе Приангарья погоня полицейских за нарушителем дорожных правил завершилась ДТП со смертельным исходом, рассказала сегодня пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

Жители города Усть-Кут сообщили в полицию об опасных маневрах автомобиля Toyota Corolla, водитель которой, вероятно, сел за руль пьяным. Прибывшие по указанному адресу инспекторы ГИБДД обнаружили иномарку, когда она ехала по центру дороги с двусторонним движением. Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться. Во время погони он выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте. Двум его пассажирам и семейной паре, находившейся в Nissan, потребовалась медицинская помощь.

В полиции выяснили, что 32-летний нарушитель никогда не получал водительского удостоверения. Ремнем безопасности во время погони он не воспользовался. Проводится проверка.