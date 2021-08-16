В Томске вынесли приговор пособнику международного терроризма

Выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда признала вину мужчины, вербовавшего людей на территории Томской области для участия в террористической деятельности.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления ФСБ по Томской области, его задержали в апреле этого года. Основной целью операции было предотвращение выезда граждан России за рубеж для участия в террористических и боевых действиях в Сирии. Установлено, что подсудимый оказывал пособничество организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Он активно склонял людей к вступлению в международную террористическую организацию как в сети Интернет, так и в личных беседах. В итоге было возбуждено два уголовных дела по статьям о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, а также о содействии террористическим группировкам. Мужчину приговорили к 13 годам колонии особого режима, приговор вступил в законную силу.