В Томске вынесли приговор пособнику международного терроризма

Новости

В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД 07:00
Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт 06:20
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик" 05:35
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях 05:28
Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле 04:56
В аэропорту Якутска задержали более 30 рейсов из-за дыма и тумана 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома 04:16
Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна озера 04:16
Посольство РФ: Находящиеся в Гаити россияне не обращались за помощью 03:44
Число военных США в Афганистане в ближайшие 48 часов достигнет 6 тысяч 03:09
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи 02:54
Вице-президент Афганистана заявил, что никогда не поклонится талибам 02:38
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами 02:32
США вывезли за воскресенье из Афганистана 500 сотрудников посольства в Кабуле 01:42
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы 01:25
Ситуация в аэропорту Кабула стремительно меняется 00:52
"Барселона" выиграла в первом матче после ухода Месси 00:22
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Ташкент 00:20
"Талибан" взял под свой контроль президентский дворец в Кабуле 15.08.2021
Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации 15.08.2021
Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны 15.08.2021
Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды 15.08.2021
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане 15.08.2021
"Рубин" упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ 15.08.2021
Самолеты British Airways перестали летать над Афганистаном 15.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 07:12
Рубрика: Происшествия

В Томске вынесли приговор пособнику международного терроризма

Текст: Никита Зайков (Томск)

Выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда признала вину мужчины, вербовавшего людей на территории Томской области для участия в террористической деятельности.

Житель Дагестана приговорен к 11 годам за присягу террористам

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления ФСБ по Томской области, его задержали в апреле этого года. Основной целью операции было предотвращение выезда граждан России за рубеж для участия в террористических и боевых действиях в Сирии. Установлено, что подсудимый оказывал пособничество организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Он активно склонял людей к вступлению в международную террористическую организацию как в сети Интернет, так и в личных беседах. В итоге было возбуждено два уголовных дела по статьям о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, а также о содействии террористическим группировкам. Мужчину приговорили к 13 годам колонии особого режима, приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

Главное сегодня

Талибы заявили, что война в Афганистане закончена
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами
В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик"
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям