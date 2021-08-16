В Туве нашли беспрецедентный для культуры кочевников артефакт

Участники экспедиции Русского географического общества нашли во время раскопок скифского кургана Туннуг в Туве предмет, напоминающий корону. По словам специалистов, аналогов этому артефакту в истории кочевых культур наука не знает, сообщила сегодня пресс-служба РГО.

Находка представляет собой металлическую пластину с зубцами, чрезвычайно похожую на атрибут европейской культуры - корону, символ царствующих особ.

Сейчас обнаруженный в периметре раскопок предмет изучают эксперты.

Напомним, курган Туннуг расположен в Долине Царей на территории современной Республики Тыва. Здесь находится множество курганов знати эпохи скифов. РГО и Институт истории материальной культуры РАН изучают это место с 2018 года. Упомянутый могильник - наиболее древний из всех обнаруженных, ученые относят его к IX веку до н.э.