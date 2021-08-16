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16.08.2021 13:12
Рубрика: Общество

В Туве нашли беспрецедентный для культуры кочевников артефакт

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Институт истории материальной культуры РАН Фото: Институт истории материальной культуры РАН
Фото: Институт истории материальной культуры РАН

Участники экспедиции Русского географического общества нашли во время раскопок скифского кургана Туннуг в Туве предмет, напоминающий корону. По словам специалистов, аналогов этому артефакту в истории кочевых культур наука не знает, сообщила сегодня пресс-служба РГО.

Фото: Иркутский национальный исследовательский технический университет
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Находка представляет собой металлическую пластину с зубцами, чрезвычайно похожую на атрибут европейской культуры - корону, символ царствующих особ.

Сейчас обнаруженный в периметре раскопок предмет изучают эксперты.

Напомним, курган Туннуг расположен в Долине Царей на территории современной Республики Тыва. Здесь находится множество курганов знати эпохи скифов. РГО и Институт истории материальной культуры РАН изучают это место с 2018 года. Упомянутый могильник - наиболее древний из всех обнаруженных, ученые относят его к IX веку до н.э.

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