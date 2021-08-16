В Ингушетии горячее питание будет в каждой школе

В 27 школах республики построены пищеблоки, которых раньше эти учебные заведения не имели. Теперь все общеобразовательные учреждения региона смогут сами обеспечить детей горячим питанием, даже малокомплектные.

С первого сентября 2020 года по поручению президента России все учащиеся начальных классов должны обеспечиваться бесплатно горячим питанием. В прошлом учебном году этим правом смогли воспользоваться все учащиеся начальной школы в Ингушетии, это 36 138 детей. Но в 27 из 121 государственного учебного заведения республики не было своего пищеблока, и они были вынуждены привозить детям еду из других организаций.

Проблема была озвучена по результатам инспекции отдаленных школ главой региона. По поручению Махмуда-Али Калиматова ее удалось решить в короткие сроки.

Современные пищеблоки построены во всех школах Ингушетии, где их не было, в частности, в городах Сунжа и Малгобек, и в четырех районах республики, в том числе горном Джейрахском. Причем, накормить детей самостоятельно горячими булочкой и молоком в школьной столовой теперь могут даже в малокомплектных учреждениях общего образования региона. Они расположены в восьми сельских поселениях.

Надо отметить, что новые школы в регионе строятся сегодня с учетом отдельных пищеблоков со столовыми, оснащенными самым современным оборудованием для приготовления пищи. Всего их возводится 15, каждая на 720 мест и еще одна небольшая в горной районе - на 250 учеников. Новые общеобразовательные учреждения появятся во всех городах и районах Ингушетии.