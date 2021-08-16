В Ингушетии сделают акцент на развитие олимпийских видов спорта

Будущий год планируют объявить в республике годом спорта. В региональном правительстве разработают программу по развитию и популяризации среди населения спортивных занятий и здорового образа жизни.

Такое решение принял глава Ингушетии после победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио. Махмуд-Али Калиматов встретился с ним, а также призерами Олимпийских игр прошлых лет в Магасе.

Муса Евлоев начал тренироваться на своей малой родине в 13 лет, а потом переехал в Красноярск, где поступил в школу олимпийского резерва. За золотую медаль на Олимпиаде его наградили в Ингушетии орденом "За заслуги" и подарили автомобиль премиум-класса. Был награжден и тренер спортсмена Давид Кадилов. В республике чествовали еще одного участника Олимпийских игр в Токио, также начинавшего спортивную карьеру на малой родине, дзюдоиста Мусу Могушкова.

- Победа Мусы Евлоева вдохновит нашу молодежь заниматься спортом. Мы обязаны поддерживать одаренных молодых людей, помогать им достигать новых высот, - сказал Махмуд-Али Калиматов.

В разговоре с главой Ингушетии на тему развития спорта в республике приняли участие чемпионы прошлых Олимпиад - тяжелоатлет Исраил Арсамаков (1988 год), боксер Рахим Чахкиев, борец Назир Манкиев (2008 год), дзюдоист Хасан Халмурзаев (2016 год).

В регионе намерены сделать упор на развитие, прежде всего, олимпийских видов спорта. Также планируется изменить подход к подготовке спортсменов.

- Если раньше внимание больше акцентировалось на создание спортивной инфраструктуры и развитие новых видов спорта, теперь это будет подготовка тренеров и спортсменов, - отметили в министерстве спорта Ингушетии.