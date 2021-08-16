В Ингушетии школьники получат бесплатно учебники

Республика закупила более 300 тысяч учебников для учащихся общеобразовательных учреждений, которые распределят по школам в ближайшие две недели. До этого министерство образования и науки Ингушетии провело акцию по ремонту учебников из имеющегося школьного фонда.

- Также в этом году впервые будут приобретены учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали в ведомстве.

По словам руководителя министерства Эсет Боковой, задача - добиться стопроцентного обеспечения школьников республики учебной литературой. Для Ингушетии это имеет большой значение, так как с 2016 года регион не мог приобретать учебники из-за задолженности издательству, составляющей более 145 миллионов рублей. Вопрос решен недавно. С кредитором заключено мировое соглашение, а штрафные санкции отменены.

При этом, надо отметить, некоторые ингушские школы занимают высокие места в различных всероссийских рейтингах учебных заведений. Так, одна из них в Малгобеке вошла во всероссийский топ по внедрению новых технологий. Из 823 учащихся учебного заведения 556 занимаются в бесплатных пришкольных кружках и секциях.

Благодаря нацпроектам в учебном заведении есть современные лаборатории, телерадиостудия, 3D-принтеры и другие умные приборы, а с помощью квадрокоптеров снимаются все массовые мероприятия, проводимые в ее стенах.

В учебном заведении есть арт-кафе "Бродячая собака", по аналогии с известным питерским подвальчиком, оформленное в историческом духе XIX века. Малгобекские школьники также показывают хорошие результаты в учебе: у них самый высокий бал ЕГЭ в республике по русскому языку.