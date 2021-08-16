"Балтийский дом" открыл юбилейный сезон

Театр-фестиваль "Балтийский дом" в выходные открыл юбилейный сезон. В октябре 85 лет исполнится ленинградскому Театру им. Ленинского комсомола. А в декабре - 30 лет его "наследнику", "Балтийскому дому".

Первой премьерой станет "Одиссея" по мотивам Гомера. В репертуаре театра это не первый спектакль режиссера, автора пьесы и хореографа "Одиссеи" Андрея Прикотенко. Над сценографией и костюмами работала Ольга Шаишмелашвили.

В центре следующей премьеры - 18 сентября - мифологический сюжет, из античности: "Я/МЫ Антигона" по пьесе французского драматурга ХХ века Жана Ануя. Владимир Бортко, известный кинорежиссер ("Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Идиот", "Тарас Бульба"), тоже не в первый раз ставит спектакли в этом театре.

- Я благодарен театру за удивительную возможность рассказать то, что хочу, - признается Бортко. - Старая проблема выбора, еще со времен Софокла, автора пьесы "Антигона". Пойти направо или налево. Сделать то или другое. Проблемы, которые ставит перед Антигоной жизнь, те же, что и сегодня. Например, всегда ли вы согласны с тем, что диктует вам общество? Нужно плыть по течению или против него? Эти философские вопросы решает маленькая Антигона. Мне это очень интересно. Пьеса Ануя была поставлена в Париже в 1944-м, в оккупированной нацистами Франции. В СССР в 1960-е был замечательный спектакль в Театре имени Станиславского. Но мы сделаем свой, обращенный к сегодняшним молодым зрителям. Антигону сыграет молодая актриса Александра Мамкаева. На роль Креона приглашен актер Александринского театра Петр Семак.

В августе еще пройдут показы премьеры, завершившей прошлый сезон, - "Смерть Тарелкина" в постановке литовца Оскараса Коршуноваса. Жанр спектакля по комедии-шутке Сухово-Кобылина режиссер определил как "футуристическую кибертрагикомедию". По словам художественного директора театра Марины Беляевой, блестящие актерские работы, необычная сценография и современные технологии делают спектакль интересным для зрителей разного возраста.

Что объединяет премьеры? Все три истории имеют точки прикосновения, они - о человеке, о выборе пути.

До конца сезона зрителей ждут еще две премьеры. А в октябре пройдет 31-й Международный фестиваль "Балтийский дом". На открытии покажут новый спектакль "Электротеатра Станиславский" - "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную роль в средневековой истории о "мертвой португальской королеве" в постановке Дениса Азарова сыграет Юлия Ауг.

В фестивале примут участие театры из итальянской Сардинии, Израиля. Из Минска приедет Республиканский театр белорусской драматургии. Среди участников - спектакли РАМТа, новосибирского "Старого дома", постановка Дмитрия Крымова "Двое" - о встрече великого комика Чарли Чаплина и великого трагика Соломона Михоэлса.