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16.08.2021 15:07
Рубрика: Общество

Петербуржец попытался незаконно продать краснокнижную черепаху

Текст: Светлана Цыганкова

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и Зоологический институт РАН пресекли незаконную продажу средиземноморской черепахи. Она занесена в Красную книгу России.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, через сайт бесплатных объявлений черепаху пытался продать мужчина. Выяснилось, что он купил ее какое-то время назад, как балканский вид. Но не справился, не смог ухаживать за черепахой. Поэтому и решил перепродать.

Объявление заметила эксперт-зоолог проекта "Красная книга - не продается!" Анна Гнетнева. В Красносельском районе Санкт-Петербурга инспекторы и пресекли незаконную торговлю черепахой.

Ее изъяли. Как считают специалисты, черепахе от 20 до 25 лет. Она жила в естественной среде - в Краснодарском крае или Республике Дагестан, где находится ареал обитания данного вида. Изъята несколько недель назад. О том, что черепаха жила на свободе говорят два клеща на теле и грибковые заболевания на панцире.

Животное планируют вернуть в естественную среду.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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