В Петербурге родителей детей с аутизмом призвали не прятать их

В Петербурге набирает популярность стихийный челлендж - родители детей с инвалидностью стали публиковать в интернете истории, как они гуляют со своими малышами на детских площадках. И как выяснилось, для детей-инвалидов поиграть на площадке - целая проблема. Родителям здоровых детей может запросто не понравиться такое соседство.

О проблеме детей-инвалидов на детских площадках заговорили несколько недель назад после скандала в комплексе "Балтийская жемчужина". Это огромный жилой квартал между Петербургом и Петергофом. Здесь все друг друга знают. В этом комплексе в корпусе N 3 есть центр реабилитации детей с аутизмом "Какая разница". Сюда приезжают со всего города.

В центре детей учат общению, помогают социализироваться, а родителям рассказывают, как найти ключик к своему особенному ребенку. Центр арендует помещение. А летом, в хорошую погоду, тьюторы иногда выходят с детьми погулять на улицу, на детскую площадку. Но петербурженка средних лет, живущая в "Балтийской жемчужине", в ультимативной форме потребовала, чтобы дети и тьюторы покинули детскую площадку, так как они "пугают ее внука". Спорные ситуации с этой женщиной у сотрудников центра бывали и раньше. И они записали сцену, которую дама устроила на детской площадке, запись попала в интернет и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поступок женщины все осудили. Из-за гневных комментариев дама даже удалилась из соцсетей.

"В Санкт-Петербурге проживают более 18,5 тысячи детей-инвалидов. Почти 5 тысяч - с особыми потребностями. Очень важно, чтобы каждый ребенок независимо от социального статуса, имущественного положения, особенностей здоровья мог реализовать свой потенциал, применить свои способности для успешного жизненного старта, - отмечает Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. - У нас нет отдельного закона, направленного на защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах, школах развивается инклюзивное образование, но из-за немилосердия людей, к сожалению, оно не работает на должном уровне".

Детский омбудсмен подчеркивает: с нетерпимостью родители детей с особенностями сталкиваются практически каждый день на детских площадках, в ТРК, в парках и магазинах. Эту ситуацию Митянина назвала "бичом нашего времени, который необходимо искоренять". Следственный комитет ведет проверку обстоятельств случившегося. Но правоохранительным органам предстоит ответить на непростой вопрос, есть ли в действиях женщины уголовная статья. Создательница центра "Какая разница" Валерия Катаева считает: "История на детской площадке это не про отдельную женщину, это про общество! Про нас, про отсутствие принятия, толерантности. Про то, что семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, страшно выходить в общественные места".

Она предлагает родителям особенных детей активно ходить в театры, кино, торговые центры и, конечно, на детские площадки. А свои истории публиковать в соцсетях под хештегом #детскаяплощадкадлявсех. Сейчас там сотни историй. "Мы очень редко заходим на территорию площадки и если катаемся на качелях, то в основном с утра, когда никого нет. Таюша может уйти в приступ от громких криков, и поэтому днем мы гуляем подальше", - рассказывает в "Инстаграм" Диана Никитина, мама девочки с инвалидностью.

Детей не удивляют особенности других детей. Нетолерантны взрослые

"Никогда я не видела, чтобы кто-то испугался моего ребенка (ее вида или странного плача). Дети задают вопросы, им интересно, так как они никогда прежде не видели такого человека. Удовлетворив свой интерес, они продолжают игры. Теперь они просто знают, что бывают такие дети", - пишет Людмила, мама девочки с особенностями здоровья. Примечательно, что у детей с инвалидностью на детских площадках не бывает проблем со сверстниками. Нетолерантны взрослые. Программы по инклюзии появились относительно недавно, а до этого инвалиды часто проживали жизнь, толком не выходя из дома. Но инклюзивное общество предполагает, что дети играют на общих площадках, посещают одни и те же детсады и школы, училища, кружки, магазины, музеи , театры.

Комментарий

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГППУ:

Заметили, у детей нет проблем с ровесниками с инвалидностью? Проблемы у взрослых. Женщина, сорвавшаяся на беззащитного ребенка-аутиста, показала свою слабость. Слабость личности, характера. У Цветаевой есть парадоксальное: "Помочь можно только сильному, дать можно только богатому". Слабые же себя как будто берегут от осмысления происшедшего, совесть, сочувствие у них не срабатывают. Люди, подобные той женщине, словно неосознанно мстят кому-то. Помочь таким взрослым можно, только если они хотят стать более зрелыми людьми. Если нет, то только общественное действие людей, умеющих сочувствовать другим, и прежде всего детям с особенностями, поможет и на детской площадке, и в других местах.

Подготовил Владимир Емельяненко