В Заполярье стартует первый сезон любительского лова камчатского краба

В Мурманской области 16 августа 2021 года стартует первый сезон любительского лова камчатского краба - морского деликатеса, который никого не оставляет равнодушным.

- В последнее время "крабовое сафари" стало очень популярным видом отдыха, в том числе и среди россиян. До сих пор краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке нашей страны. С 2021 года на пяти рыболовных участках в прибрежной зоне Баренцева моря будет вестись любительский лов с выдачей путевок на добычу камчатского краба и других водных биоресурсов. Участки предоставлены четырем компаниям, - рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Два участка расположены в Териберской губе, остальные - в районе, ограниченном губами Долгая Щель и Малонемецкая Западная, Святоносском заливе и в районе мыса Ярнышный.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Оформлением путевок и организацией туров будут заниматься четыре компании: "Валла-Тунтури", "Серебро Поноя+", "Аврора Тур" и "Мурмансктурист". Всего квота на вылов составит 100 тонн, по 20 на каждый участок.

Минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800 - 1000 руб. за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан - от 400 рублей.

На платформе туристического портала Мурманской области создан тематический раздел, содержащий информацию о любительском рыболовстве камчатского краба в Мурманской области. Памятка также размещена на официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале "Наш Север".

История появления камчатского краба в Заполярье берет начало вскоре после Гражданской войны. Молодое Советское государство остро нуждалось в валюте, на которую приобретались станки, транспорт и новые технологии. Одним из источников такой валюты был дальневосточный камчатский краб, улов которого большей частью экспортировался в США.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Уже в те годы из-за хищнического промысла краба в камчатских водах его вылов сильно снизился. Для того чтобы частично компенсировать такую убыль и получить для страны еще один источник иностранной валюты, советские гидробиологи решили акклиматизировать краба в других морях, схожих по условиям.

Любопытно, что вначале краба собирались переселить в… Черное море. Эту идею в 1930 году высказал А.М. Головской, который в то время был заместителем начальника "Главрыбы". Ученый Иван Закс, которому поручалась реализация этой идеи, переубедил руководство отрасли и предложил переселить краба в Баренцево море.

В тридцатые и пятидесятые годы был предпринят ряд попыток доставить икру, молодь и взрослых крабов из Владивостока в Мурманск, но успехом они не увенчались. В пятидесятые годы провалилось еще несколько аналогичных попыток "Главрыбвода". Тогда путь крабов из Владивостока в Мурманск занимал около 10-15 суток. Уже через два дня крабы погибали.

Но ученые не отступали. Было решено перевозить краба по воздуху на самолетах и вертолетах. Осенью 1960 года биологу Юрию Орлову удалось доставить первую партию живых крабов из Владивостока в Мурманск в аквариумах из органического стекла с морской водой, где при помощи льда поддерживалась низкая температура и куда подавался кислород из специально приспособленных для этой цели авиационных баллонов через систему шлангов-распылителей.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Всего с 1960 по 1969 год в Баренцево море было выпущено около трех тысяч экземпляров взрослых крабов в соотношении один самец к двум самкам, 10,7 тысячи экземпляров молоди крабов. В 1977-1978 годах дополнительно была доставлена еще тысяча особей. Первый взрослый камчатский краб был пойман в Кольском заливе в 1974 году, а с 1977 года камчатские крабы стали попадаться в сети рыбаков у берегов Норвегии.

В 1992 году ученый совет мурманского института ПИНРО сообщил, что к этому времени баренцевоморский камчатский краб успешно акклиматизировался и создал растущую популяцию. С 1994 года началась его экспериментальная добыча, а с 2004 года - полноценный промысел.