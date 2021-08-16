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16.08.2021 09:08

Алексей Логвиненко проинспектировал школы Ростова накануне учебного года

Текст: Александр Гавриленко
Ростовские образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Накануне он побывал с рабочим визитом в нескольких ростовских учебных заведениях и лично проверил, как идет подготовка.
115-ю школу можно назвать образцово-показательной. Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону 115-ю школу можно назвать образцово-показательной. Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
115-ю школу можно назвать образцово-показательной. Фото: Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Свою инспекцию Алексей Логвиненко начал со школы № 115 имени Ю.А. Жданова. Ее открыли всего несколько лет назад, и ее по всем параметрам можно назвать образцово-показательной.

Главу администрации интересовал опыт в сфере безопасности детей - например, в мае этого года здесь установили два контрольно-пропускных пункта с противотаранными устройствами. По словам специалистов, антитеррористическая система отлично работает, подобные решения можно будет использовать и в других школах. На входе школа оборудована уникальная пропускная система контроля, с ними интегрированы дезинфекторы для рук, которые автоматически замеряют температуру у всех входящих. При повышенной температуре система даст сигнал на пульт охраны - больного человека в активной фазе болезни просто не пустят на порог.

Глава администрации даже попросил одну из подчиненных проверить, действительно ли все работает, как надо - 36,5 градусов, можно проходить, ответила система после двухсекундного сканирования.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В столовой также предусмотрены все антиковидные меры - везде стоят санитайзеры, причем руководство школы сделало так, что максимально "развести" потоки детей. Очень хорошие наработки, которые должны брать в пример руководители других образовательных учреждений! Оборудование для приготовления еды здесь - как в хорошем ресторане. Меню ежедневно вывешивается на сайте школы в открытом доступе. Качество еды проверяется многоступенчатой системой, в том числе при помощи родительского контроля, в котором может принять участие любой желающий. А уроки труда вообще мало чем похожи на то, что было в ростовских школах еще пять-семь лет назад. Дети работают на самом высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ, учатся решать прикладные задачи при помощи компьютеров и высоких технологий. Готовые работы (игрушки, макеты, различные инструменты, подставки под телефоны и планшеты и так далее) школьники могут забирать себе, дарить родителям и близким. Школа не просто не запрещает, а даже поощряет такую активность.

А в гимназии №95 завершился капремонт спортивного стадиона. Из бюджета города на этих цели было выделено 17, 7 миллиона рублей.

- Заниматься на площадке теперь смогут не только учащиеся школы, но и жители района. Мы обсудили комплексное благоустройство территории гимназии, поручил проработать вопрос рассматриваем реконструкции учебного учреждения, - рассказал Алексей Логвиненко.

В Классическом лицее №1 отремонтировали спортивную площадку и основные помещения. Закуплены новая мебель и оборудование.

- Обеспечение антитеррористической безопасности в общеобразовательных учреждениях - одно из основных направлений в подготовке к новому учебному году. На эти цели из бюджета города мы направили в этом году более 126 миллионов рублей. На контроле находится и организация питания для школьников. Во всех школах работают столовые или буфеты-раздаточные, 100 процентов учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием. Создание комфортных условий для образовательного процесса юных ростовчан было и остается одним из важных направлений нашей работы, - резюмировал глава администрации города.

Кстати

В этом году в ростовских школах дополнительно создано 1724 места. 1 сентября откроется второй корпус школы № 22 на 1434 места в микрорайоне "Вересаево". До конца года реконструируют также лицей №20 в Первомайском районе. Завершается капремонт и учебного корпуса в школе № 84.

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