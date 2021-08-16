Экс-директору Севастопольгаза вынесли приговор за растрату

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор бывшему директору ПАО "Севастопольгаз" по обвинению в растрате 16,7 миллиона рублей с использованием служебного положения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Экс-руководитель признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ. Так, в 2016-2018 годах он фиктивно устроил на работу в "Севастопольгаз" нескольких человек, выдавал им зарплату и поощрения, оплачивал отпуски, растратив таким образом 1,4 миллиона рублей из средств ПАО.

В июле 2017 года перечислил работникам компании 5,3 миллиона рублей в качестве премий за особо важные задания, которые те на самом деле не выполняли. Деньги бывший директор забрал себе. В августе того же года он заключил с сотрудниками фиктивные договоры беспроцентных займов на общую сумму 10 миллионов рублей. Деньги он также присвоил и потратил по своему усмотрению.

- В результате обществу, более четверти акций которого принадлежат городу Севастополю, был причинен ущерб на общую сумму более 16,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе.

Дело было раскрыто следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.