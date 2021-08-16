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16.08.2021 13:19

Инвестор вложит 3 млрд рублей в производство чипсов и крупы под Астраханью

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Инвестпроект по созданию сельхозкомплекса по возделыванию высокоурожайных сортов картофеля и зерновых культур реализуется в Енотаевском районе Астраханской области в соответствии с соглашением, подписанным на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатором Игорем Бабушкиным.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, планируемый объем производства картофеля в рамках проекта - 300 тысяч тонн, зерновых культур - 6 тысяч тонн. Урожай будут перерабатывать на чипсы, фри и рисовую крупу.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Реализация проекта рассчитана до 2027 года, общий объем инвестиций запланирован в объеме 3 миллиардов рублей. К настоящему времени реализованы уже два этапа, в результате построены четыре картофелехранилища общей мощностью 12 тысяч тонн, они оснащены системами вентиляции и контроля микроклимата, приемными бункерами, оборудованием по сортировке, хранению и фасовке. Качество продукции уже оценили крупнейшие мировые производители чипсов и картофеля фри.

Всего планируется построить хранилища на 36 тысяч тонн и ввести в сельхозоборот около 12 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Уже в 2021 году объем возделывания картофеля составит 715 гектаров, зерновых - 295 гектаров.

Как убедился, посетив строящееся сельхозпредприятие, губернатор Игорь Бабушкин, основной упор в работе комплекса делается на использовании современных агротехнологий. Проект предусматривает применение современной сельхозтехники, комплекса инновационных систем контроля полива, температуры и влажности.

В хозяйстве есть собственный парк сельхозтехники, состоящий из более 25 единиц, и насосная станция. Сбор и посадка картофеля автоматизированы, ручной труд используется только при сортировке сырья. Сейчас здесь работают 59 человек. После внедрения всех этапов проекта, будет создано 100 рабочих мест со средней заработной платой около 30 тысяч рублей.

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