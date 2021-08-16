На Юг России обрушился очередной удар стихии

Черноморское побережье приходит в себя после очередного удара стихии. Корреспонденты "РГ" побывали в Анапе, Темрюке и Керчи и своими глазами увидели, как жители спасались от непогоды, а затем - как курортные города начали восстанавливаться после небывалого затопления.

В Керчи коммунальщикам пришлось демонтировать бетонный парапет, чтобы бурные потоки со стадиона смогли попасть в реку Мелек-Чесме. Фото: Алла Дмитриева

Море вместо огорода

Мощнейший циклон обрушился на кубанский город Темрюк 13 и 14 августа, в результате чего весь 120-тысячный город оказался подтопленным. На тот момент местные власти сообщали, что в пунктах эвакуации находятся 16 человек, а число домов, которые подтопило, перешагнуло за 800. Но на самом деле точно оценить все данные пока не представляется возможным. Можно точно сказать о сотнях затопленных домов и семей, которые потеряли свое имущество.

Буквально через несколько минут после того, как мы въехали в Темрюк, начался небывалый ливень.

Пункт эвакуации разместился в Темрюкской школе N 1. Ее директор на ногах с шести часов утра. В спортзале - несколько человек, которых эвакуировали из домов на соседних улицах. Одна из них - Ольга Шицкая, женщина пришла с двумя детьми, которым 10 и 15 лет. Всего месяц назад они с семьей переехали из Сибири и сделали ремонт в своем новом доме. Но теперь он стоит в воде.

- Ночью и рано утром начала подниматься вода, затопило кухню, гараж, - со слезами на глазах рассказывает Ольга. - Что же теперь делать? Мы все потеряли...

Тем временем под потоками воды скрылись городские улицы. Рядом с одним из домов стоит местный житель, Виталий Брытков.

- Если так будет продолжаться еще два часа, наш дом затопит, - говорит Виталий.

По нашей просьбе он идет показать приусадебный участок - там море вместо огорода.

- Весь урожай пропал, - сокрушается Виталий. Мы беседуем, стоя по колено в воде.

На "банане" по курорту

К Анапе мы подъезжали уже поздней ночью. К тому времени после штормового ливня и небывалого подъема воды оказался попросту смыт участок федеральной трассы Новороссийск - Керчь, которая ведет к Крымскому мосту.

Автомобильная развязка трассы, где произошло это ЧП, проходит в двух уровнях. Верхняя часть, поднятая на бетонных основаниях, уцелела, а вот нижняя, проходящая под путепроводом... Ее просто нет. Вместо дорожного полотна - бурлящая река, пробившая себе новое русло. На дне - машина, затопленная по самую крышу. Работают несколько многотонных грузовиков, гусеничный экскаватор и другая строительная техника. По словам строителей, им поставили задачу срочно запустить движение, что и было сделано в тот же день. Сработали оперативно: к моменту верстки этого номера "РГ" трасса вновь была открыта.

Всего на Кубани затопленными оказались 24 населенных пункта, 1564 частных домовладения, 2518 придомовых территорий

Больше всего пострадали жители села Цибанобалка, рядом с которым протекает река. Один из них - Сергей Лобкарев - показывает, до какой отметки в его частном доме поднялась вода. На кирпичной стене хорошо видно мокрую поверхность. Воды здесь было по пояс.

- Я развожу кур на продажу, - рассказывает Лобкарев. - Всего было штук 150 бройлеров. Все утопли. Еще имелось 20 индюков - их унесло течение. По моим подсчетам, только из-за гибели птицы потерял тысяч 250-300. Да еще две легковые машины затопило.

Кроме фермеров большие убытки от удара стихии понесли и гостиницы, у которых в цокольных этажах были оборудованы кафе и бассейны. Эти помещения затопило, в результате они пришли полностью в негодность. Пострадали и центральные улицы курорта. Муниципальный пляж превратился в узкую полоску песка.

В соцсетях также выложены самые разные истории, как люди спасались от поднявшейся воды. На одном из видео снято, как туристы перевозят свои вещи из гостиницы на... надувном длинном прогулочном "банане".

Всего на Кубани затопленными оказались 24 населенных пункта, 1564 частных домовладения, 2518 придомовых территорий. Пострадало несколько поликлиник, школ и детсадов.

В арбузном потоке

Как и Кубань, Ленинский район Крыма и город-герой Керчь масштабный потоп пережили второй раз за минувшее лето. Дожди начались еще вечером в четверг, и за сутки выпало почти сто миллиметров осадков - более чем две месячные нормы для августа.

С утра в пятницу из-за выхода из берегов трех речек - Катерлез, Булганак и Мелек-Чесме - были закрыты для движения транспорта несколько подтопленных улиц. Больше всего пострадал центральный стадион имени 50-летия Октября, посредине игрового поля которого остался лишь небольшой пятачок зеленого газона. Ворота стадиона пришлось распахнуть, чтобы бурный поток воды начал через турникеты и проезжую часть улицы сливаться в бетонное русло речки.

Тем не менее ближе к вечеру пятницы стало известно о подтоплении дворов почти полусотни частных домов. МЧС, коммунальные службы пытались всеми способами отвести воду от домов и направить ее к руслу речки. Но удалось это не везде. Дом жителя Керчи Александра Борзенко на улице Полевой за лето оказался подтопленным уже второй раз - и теперь вода в доме на уровне 30 сантиметров. Недавно высохшие после июньского потопа вещи снова в воде.

Жалкое зрелище представляет собой и керченский оптовый рынок, шокирующие кадры откуда в день потопа разлетались по соцсетям: спелые арбузы, баклажаны и другой товар буквально поплыл в мутных потоках в сторону реки Мелек-Чесме. Правда, врио мэра Святослав Брусаков утверждает: всем продавцам рынка администрация еще накануне ливня советовала подготовиться к удару стихии. Но не все поверили, что после июньского потопа "бомба упадет в воронку второй раз", и оставили товар на улице. Теперь подсчитывают убытки.

- Несколько десятков тысяч рублей точно потерял, - признается предприниматель, торгующий арбузами, Максим. - Часть, конечно, удалось спасти, но удастся ли продать оставшееся...

А в субботу и воскресенье все работники рынка дружно вышли на большой субботник, чтобы вычистить скопившуюся на асфальте смесь ила, грязи, размокших картонных коробок и подгнивших овощей.

Итог двух дней аномальных дождей на востоке Крыма - подтопление 107 частных домов и 217 придомовых территорий. Комиссии, созданные для оценки ущерба, вновь начинают подворовый обход пострадавших.