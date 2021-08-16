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16.08.2021 19:12
Рубрика: Общество

На Кубани рядом с храмом чиновники решили построить мусорный полигон

Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Хутор Некрасова под Тимашевском место, можно сказать, святое, намоленное. Здесь храм Георгия Победоносца, подворье Свято-Духова монастыря и часовня с усыпальницей его основателя архимандрита Георгия (Саввы), возродившего в свое время монашеское служение на Юге России и почитаемого во всем православном мире.

И неожиданно, как гром среди ясного неба, жители услышали заявление кубанских чиновников: рядом с хутором Некрасовоа будет размещен мусорный полигон. Как говорится, вы нас не ждали , а мы пришли... И пришли не с добром, а чтобы, мягко скажем, загадить православную святыню и народную память об архимандрите Георгии.

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Он возглавил приход Свято-Вознесенского молитвенного дома города Тимашевска в конце восьмидесятых еще при советской власти. Батюшка сразу высказался о намерении построить каменный храм. Во времена тогдашнего тотального безбожия возвести его было практически нереально, но Божьими молитвами и стараниями отца Георгия это удалось. На средства, собранные верующими, спустя три года стоял чудный храм. А в июне 1991 года решением Священного синода РПЦ в нем был открыт Свято-Духов мужской монастырь.

Сам отец Георгий обладал еще великим даром исцелять людей, поэтому в монастырь приезжали не только за молитвами, но и за советами и лечением. Паломники устремлялись сюда со всей России. Многие приезжали из-за границы.

Земная жизнь почитаемого в православном мире батюшки завершилась в 2011 году, его похоронили, как и завещал он, на территории подворья монастыря на хуторе Некрасова, в окружении живой природы, чтобы люди могли беспрепятственно прийти к нему на могилу со своими просьбами. И вот уже десять лет подворье является местом паломничества. Часовня не закрывается ни днем ни ночью. Нескончаемая народная река ежедневно устремляется к могиле старца.

И вот местные чиновники, на глазах которых все это происходит, объявляют: рядом с хутором Некрасова будет мусорный полигон. И для пущей важности уверяют, что это место под строительство комплекса было якобы зарезервировано при утверждении генерального плана Роговского сельского поселения, куда входит хутор... аж... в 2013 году.

Вместе с активистами нахожу этот генплан. И оказывается, что никакой мусорный полигон в районе хутора Некрасова не указан. Более того, данного объекта нет на территориальных схемах планирования края и Тимашевского района. Что это? Банальная ошибка или фальсификация?

Фото: PhotoXPress
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Разбираюсь дальше в ситуации, которая всколыхнула людей. По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе действует шесть операторов по вывозу мусора и запланировано 11 полигонов для его складирования. Выбором места для них власти занимаются давно, однако делают это нередко по привычке, что называется "на глазок", без проведения установленных законом процедур. Нахожу документ, в котором указано, что в Тимашевском районе еще в 2012 году отвели 35 гектаров под мусорный комплекс в районе хутора Некрасова Роговского сельского поселения. После перевода участка из земель сельхозназначения в земли промышленности его благополучно передали в собственность Краснодарского края с целевым назначением.

Ничего необычного в этом нет. Только сделано все это шито-крыто! Без публичных слушаний, изысканий и прочих установленных законами процедур. Поэтому население до недавних пор было в полном неведении, что власти собираются устроить свалку чуть ли не у стен храма и часовни, под сводами которой лежит старец. Но узнав об этом, они стали обращаться во все органы власти, требуя соблюдения прав на благоприятную окружающую среду и учета их мнения при принятии столь одиозного решения. Свыше 10 тысяч подписей уже собрано под петицией с требованием найти другой участок под полигон.

- Это надо было додуматься, чтобы выбрать это место для хранения мусора, - говорит жительница станицы Роговской Надежда Мозговая. - Не иначе креста нет на тех, кто это сделал.

- Свалку рядом со святым местом считаю надругательством над чувствами верующих, - поддерживает ее Петр Меркуров...

Разбираемся дальше. И выясняем, что помимо нравственного конфликта, решение местных властей грозит и экологической бедой. Ведь вблизи участка, предназначенного для мусорного полигона, расположена балка Высоцкого, впадающая в реку Кирпили. Степная речка, пройдя через Тимашевский и Приморско-Ахтарский районы, впадает в Азовское море. Что создает потенциальную угрозу попадания в воду опасных химических веществ и болезнетворных бактерий.

Названо число нарушений при рекультивации свалок и полигонов

Обо всем этом сказано в многочисленных обращениях граждан. Местные чиновники слушают, но, кажется, не слышат. И продолжают упорствовать: мол, место для хранения и переработки мусора, свозимого из четырех кубанских районов, выбрано удачно. А участок зачем-то окрестили неудобьями, хотя еще месяц назад здесь стеной стояла пшеница, явно выросшая на отменном черноземе.

...В свалку мнений у кубанского хутора вмешалась и Москва. На недавнем совещании с регионами глава минприроды Александр Козлов раскритиковал ход реализации "мусорной реформы" на Кубани. По словам министра, "в связи с критичностью переполняемости полигонов, недовольства граждан сложившейся ситуацией и отсутствием хода работ по строительству объектов в Краснодарском крае пришлось в срочном порядке разрабатывать отдельную "дорожную карту" по реализации инфраструктурных проектов в области ТКО". И в частности, по Тимашевской зоне, где еще в прошлом году определен инвестор, готовый, по его утверждению, начать реализацию проекта по строительству мусоросортировочного комплекса, представители Минприроды России в "дорожной карте" прописали поручение: при определении места под новый полигон необходимо рассмотреть альтернативные участки.

Ключевой момент конфликта прост: при выборе участка кубанские чиновники не спросили мнение людей 

И как на это, спросите, отреагировали кубанские чиновники? Изменило ли это их взгляды? Да побоку! В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ края, отвечающем в регионе за реализацию "мусорной реформы", участок в районе хутора Некрасова снова называют "подходящим по всем параметрам".

- С документами все в порядке, а любое изменение запланированного участка займет дополнительно пять лет. Мы не можем себе этого позволить, - заявил в беседе с корреспондентом "РГ" заместитель министра Андрей Прошунин.

Комментарий

Андрей Рудомаха, член экологического совета при губернаторе края:

- Ключевой момент конфликта прост: выбор участка для размещения полигона и мусоросортировочного комплекса Тимашевской зоны сделан без согласования с местными жителями и представителями Свято-Духова монастыря, чье подворье находится поблизости. А их опасения вполне обоснованны, что подтверждает ситуация на другом аналогичном подобном объекте - Белореченском полигоне ТКО. Ведь при его строительстве чиновники чуть ли не божились, что он будет безопасным, а сейчас выясняется, что объект несет серьезную угрозу благополучию проживающих даже на значительном от них расстоянии людей. Тем более что участок в Тимашевской зоне и вовсе был выбран с грубейшими нарушениями требований закона: без проведения обязательных в данном случае специальных геологических и гидрологических исследований.

Выход из этой ситуации, полагаю, только один - искать альтернативный участок, подходящий по всем критериям, максимально удаленный от населенных пунктов. И обязательное требование: с этим выбором должны быть согласны местные жители.

В регионах Общество Экология Общество Религия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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