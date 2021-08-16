В Керчи более 2000 абонентов обесточены после ночного ливня

Вернувшийся на восток полуострова мезоциклон и вновь выпавшие в Керчи 45 миллиметров осадков привели к обесточиванию 2000 бытовых абонентов. Кроме того, из-за затопления щитовых и трансформаторных подстанций ночью от электроснабжения отключены торговый порт, центральный рынок, рыбоконсервный завод "Пролив". Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

- К 10 часам утра Единая дежурно-диспетчерская служба приняла 64 заявки о подтоплении жилых домов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Подготовлены генераторы на случай отключения электроэнергии в родильном доме и первой городской больнице. Где есть необходимость, проводится эвакуация людей. Через затопленные участки дорог в районе автовокзала людей перевозят военной техникой.

По данным МЧС по Республике Крым, в Керчи и Ленинском районе остаются подтопленными восемь улиц, девять частных домовладений, 11 подвальных помещений МКД, 35 придомовых территорий, а также стадион имени 50 лет Октября в Керчи. К ликвидации последствий подтоплений привлечены 911 человек, 289 единиц техники, 19 плавсредств и 35 мотопомп.