В Керчи после ночного ливня снова подтопило 10 улиц

Новости

Эксперт рассказал, что может произойти с курсом рубля в августе 10:35
Более 200 тысяч свердловчан оказались невыездными из-за долгов 10:13
Захарова отреагировала на действия США в аэропорту Кабула 10:00
Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Торонто 09:54
У пенсионерки из Орехово-Зуево лжесоцработницы украли 100 тысяч рублей 09:53
ФСБ: Япония готовилась применить бактериологическую бомбу в 1944 году 09:52
Вильена хочет покинуть "Краснодар" из-за конфликта с Ильиным 09:48
Собянин: До конца года археологи развернут полевые работы на более чем 800 площадках Москвы 09:42
Американские военные убили несколько человек в аэропорту Кабула 09:18
Жители каких регионов России больше всех задолжали банкам 09:06
В Москву придет долгая золотая осень 08:35
Финансист рассказал об опасности досрочного погашения кредита 08:13
Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории 07:51
Ученые оценили риск заражения "дельтой" от вакцинированного человека 07:34
Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт 06:20
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик" 05:35
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях 05:28
Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле 04:56
В аэропорту Якутска задержали более 30 рейсов из-за дыма и тумана 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома 04:16
Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна озера 04:16
Посольство РФ: Находящиеся в Гаити россияне не обращались за помощью 03:44
Число военных США в Афганистане в ближайшие 48 часов достигнет 6 тысяч 03:09
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи 02:54
Вице-президент Афганистана заявил, что никогда не поклонится талибам 02:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 09:50
Рубрика: Происшествия

В Керчи после ночного ливня снова подтопило 10 улиц

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Керчи из-за подтопления улиц после сильного ночного ливня приостановлено троллейбусное сообщение на 10 маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

МЧС снова предупредило о сильных дождях и шквале в районе Керчи

Так, из-за подтопления улиц Самойленко, Еременко и Кирова временно прекращено движение маршрутов № 4, 19, 11, 8, 7, 6, 35, 1, 2, 3.

Маршрут № 5 курсирует до СРЗ (мост реки "Мелек-Чесме"), №41 - до супермаркета Сильпо, №40 - до улицы Чкалова, №28 осуществляет - до остановки "Улица Ленина", №23 - до улицы Чкалова. Маршруты №№ 24 и 18 осуществляют движение до остановки АТС. В администрации отметили, что троллейбусное сообщение в штатном режиме возобновят после нормализации ситуации. Кроме того, движение общественного транспорта в центральной части города ограничено.

В результате стихии в Керчи затоплены прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок. Подтоплен и оптово-розничный рынок.

С полуночи в зоне подтопления работают коммунальные службы и МЧС (они откачивают воду и расчищают ливневую канализацию), Росгвардия, сотрудники ДПС, ресурсоснабжающие организации, предприятия.

- Несмотря на то, что накануне были расчищены ливневки во всех проблемных местах, объем воды такой, что они не справляются с потоком, - подчеркнули в мэрии.

И.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал горожан не паниковать.

- Все заявки от керчан принимаются и отрабатываются, - заверил он.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям