В Керчи после ночного ливня снова подтопило 10 улиц

В Керчи из-за подтопления улиц после сильного ночного ливня приостановлено троллейбусное сообщение на 10 маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, из-за подтопления улиц Самойленко, Еременко и Кирова временно прекращено движение маршрутов № 4, 19, 11, 8, 7, 6, 35, 1, 2, 3.

Маршрут № 5 курсирует до СРЗ (мост реки "Мелек-Чесме"), №41 - до супермаркета Сильпо, №40 - до улицы Чкалова, №28 осуществляет - до остановки "Улица Ленина", №23 - до улицы Чкалова. Маршруты №№ 24 и 18 осуществляют движение до остановки АТС. В администрации отметили, что троллейбусное сообщение в штатном режиме возобновят после нормализации ситуации. Кроме того, движение общественного транспорта в центральной части города ограничено.

В результате стихии в Керчи затоплены прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Еременко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок. Подтоплен и оптово-розничный рынок.

С полуночи в зоне подтопления работают коммунальные службы и МЧС (они откачивают воду и расчищают ливневую канализацию), Росгвардия, сотрудники ДПС, ресурсоснабжающие организации, предприятия.

- Несмотря на то, что накануне были расчищены ливневки во всех проблемных местах, объем воды такой, что они не справляются с потоком, - подчеркнули в мэрии.

И.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал горожан не паниковать.

- Все заявки от керчан принимаются и отрабатываются, - заверил он.