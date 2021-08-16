В Керчи построят дамбу для предотвращения новых подтоплений

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручения для оперативного строительства дамбы, которая должна в дальнейшем предотвратить новые подтопления Керчи. Кроме того, ведутся восстановительные работы на дамбе Бондаренковского ставка. Ее прорыв привел к разливу воды в населенном пункте. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

- Топит в одних и тех же низинных местах, и это происходит на протяжении десятков лет, - сказал Сергей Аксенов. - Хорошо видны источники поступления воды в город - это реки и пруды. Понятно, что нужно сделать, чтобы больше не допускать подтопления.

Сейчас в Керчи и Ленинском районе работают сотни спасателей, других необходимых специалистов, десятки единиц техники. Для оперативного решения проблем подтопления Керчи, есть все необходимое, включая достаточные финансовые средства.

- Сегодня требуются верные управленческие решения - это позволит быстро решить проблему, - отметил Аксенов.

На месте усилия различных служб координирует глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк: главе Госкомводхоза Игорю Вайлю поручено подготовить смету ремонта дамбы.

Депутат Государственной думы Константин Бахарев, побывавший на месте событий, назвал ситуацию в связи с возможной угрозой нового подтопления Керчи довольно тревожной.

- Ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка Булганак, и в этом случае в город поступит огромное количество воды, до 100 тысяч кубометров, - пояснил Константин Бахарев. - Поэтому сегодня нужно срочно делать искусственную дамбу, и глава Крыма Сергей Аксенов дал соответствующие поручения.

Пока, до конца сегодняшнего дня, рассказал депутат, будет построена дополнительная дамба из мешков с песком, которая укрепит существующее гидротехническое сооружение, чтобы не допустить его прорыв. На перспективу, чтобы исключить проблему подтопления Керчи, как таковую, необходимо построить каскад прудов-накопителей на реках Булганак и Катерлез.

- Сегодня об этом говорили эксперты, потому что в любом случае надо эту большую воду от Керчи отводить, - сказал Бахарев. - Госкомводхоз Крыма уже проектирует эти пруды.

На сегодняшний день в Керчи и окрестностях города остаются подтопленными 24 улицы и 19 домовладений. Дополнительно будут привлечены машины для выкачки воды из подвалов домов, что позволит в трехдневный срок откачать воду.