В Симферополе из-за взрыва газа в жилом доме эвакуированы 32 человека

В Симферополе в пятиэтажном жилом доме на улице Тургенева произошел хлопок газа в одной из квартир, из-за чего потребовалась временная эвакуация жителей дома. Об этом "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

- Хлопок произошел в квартире на первом этаже, где выбиты стекла, и есть некоторые разрушения, - сообщили в пресс-службе. - Были эвакуированы 32 человека, в том числе семь детей.

Сотрудники ГУ МЧС оперативно прибыли на место происшествия и установили, что хлопок газа произошел без горения и разрушения несущих конструкций дома. После обследования помещений жильцы дома вернулись в свои квартиры.