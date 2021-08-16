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16.08.2021 18:05
Рубрика: Общество

В "Сириусе" разработали сверхтяжелую ракету для освоения Луны

Текст: Ирина Белова

Команда российских старшеклассников рассчитала ключевые параметры для сверхтяжелой ракеты-носителя, которая позволит доставить космонавтов на Луну и вернуть их обратно, а также вывести на орбиту сотни тонн груза. Работа велась по направлению "Космические технологии" научно-технологической программы "Большие вызовы". Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе Образовательного центра "Сириус".

Фото: ООМ Ю.А. Гагарина
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- Работы по созданию сверхтяжелых ракет ведутся во всем мире, однако пока еще никто не может отправить космонавтов на Луну и вернуть их, - рассказал один из руководителей проекта Дмитрий Федоров. - Американцы летали на Луну в 1960-1970-е годы, но их лунная программа была закрыта, и сейчас они уже не могут повторить свою старую ракету "Сатурн-5", поэтому ведут разработку фактически с нуля. При этом в отечественной федеральной космической программе поставлена задача - к 2030 году начать серьезное освоение Луны. Ракеты "Союз" и "Протон" могут вывезти на низкую опорную орбиту всего 7 и 20 тонн соответственно. Нам же нужно поднять 140 - это как 20 взрослых слонов.

Школьники разработали проект сверхтяжелой ракеты-носителя массой более трех тысяч тонн.

- В проекте я занимаюсь расчетом прочности отсеков ракеты - например, фермы, на которую устанавливаются топливный бак и ракетный двигатель, - отметил девятиклассник Атай-Никита Гюнюч из Москвы. - Мы нашли проблему в ее конструкции и сейчас ищем способы укрепления. Также с помощью компьютерного моделирования мы проверили устойчивость топливных баков на столкновение с метеоритами. Суммарно я рассчитал прочность всех деталей ракеты.

Ребята защитили аванпроект, представили характеристики ракеты и свои расчеты, доказывающие, что проект осуществим. Следующим этапом станет изготовление более детальных чертежей и передача результатов на проверку специалистам-ракетостроителям.

Между тем

Научно-технологическая проектная образовательная программа "Большие вызовы" проходила в "Сириусе" в июле 2021 года. В ней приняли участие 435 школьников из 64 регионов - максимальное количество за все время существования программы. Школьники 8-10-х классов выполнили 80 проектов по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России: от агробиотехнологий до искусственного интеллекта.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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