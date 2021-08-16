Как вычислить мошенников в интернете и по телефонным звонкам

Многочисленные схемы телефонного и кибермошенничества подробно описаны, потребители предупреждены, однако преступники не устают изобретать новые. К примеру, представляются сотрудниками не полиции, а следственного комитета или страховыми агентами. За первое полугодие 2021 года, по данным главного управления регионального МВД России, они украли у свердловчан почти 400 миллионов рублей, или 5,5 миллиона долларов США. "РГ" узнала, как распознать мошенников в обличье защитников.

Как правило, на другом конце провода говорят, что некие преступники хотят похитить ваши деньги, создав "зеркальный счет" или открыв кредит. По легенде, деньги идут на "безопасные" счета, где их защищают от посягательств. Но, кстати, никто из таких "помощников" еще не объяснял, как вернуть свои средства. Так, якобы во спасение сбережений, в августе пожилой мужчина отправил через банкомат 6,8 миллиона рублей, совершив 77 переводов по 15 тысяч рублей. Опытные мошенники давят на то, что нужно все сделать тотчас и не дают жертве положить трубку.

А орудующие в интернете махинаторы даже не просят перевести средства - всего лишь заполнить реквизиты карты. Самое распространенное - обещание компенсации за прививку от коронавируса, финансовых выплат от разных ведомств.Часто встречаются и подделки сайтов онлайн-магазинов: клиент оплачивает товар, но его не получает. При этом покупателя должны насторожить письма от продавцов, которые жалуются на технический сбой и высылают дополнительную ссылку для ввода данных.

С начала года "Лаборатория Касперского" заблокировала в Уральском регионе более 856 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Причем, источником основной массы ненадежных адресов были не поисковики, а почтовые рассылки: доля спама в почтовом трафике в первые шесть месяцев 2021 года составила почти половину - 43 процента.

С помощью сообщений по e-mail и в мессенджерах жулики также атакуют корпоративный сегмент.

- Мы выявили письма, замаскированные под деловую переписку, которые содержат ссылки на вредоносное ПО. Адресатам еще предлагали инвестировать средства в природные ресурсы или криптовалюту. Чтобы вызвать доверие, киберпреступники используют бренды крупных компаний, - рассказывают специалисты "Лаборатории Касперского".

Они предупреждают: вместе со спамом злоумышленники передают троянские вирусы - программы, которые открывают удаленный доступ к компьютеру чужому лицу. Например, из семейства Badun, что маскируются под электронные документы и обычно распространяются в архивных файлах, Agesla, крадущие учетные данные, и Taskun. Поэтому важно регулярно обновлять ПО, использовать двухфакторную аутентификацию, которая для подтверждения личности задействует и пароль, и код в СМС.

Кроме того, эксперты советуют не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах. Проверить надежность сайта можно, скопировав его в поисковик, - онлайн-пользователи часто составляют "черные списки" телефонных номеров и страниц. А для покупок в интернет-магазинах или оплаты услуг завести виртуальную карту и хранить там небольшую сумму, внимательно изучая сообщения, что расходятся с политикой сервиса.