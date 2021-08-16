На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества

Средства массовой информации Свердловской области сообщают об утечке химического вещества в поселке Рудный на юге Екатеринбурга.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речи об эвакуации местных жителей пока не идет, по большей части происшествие затронуло промзону и частично - садовые домики.

Обитатели поселка и окрестностей сообщают в соцсетях о запахе серы.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник пишет, что людей попросили запереть окна и не покидать пока дома.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтверждают, что сегодня около девяти вечера поступила информация о химическом запахе в районе промзоны поселка Рудный.

"Для проверки на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области", - сообщили в ведомстве "РГ".

Пробы воздуха не показали предельно допустимой концентрации вредных веществ. "Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - сказали в МЧС, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.