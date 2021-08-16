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Рубрика: Общество

Смогут ли роботы-доставщики вытеснить людей

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
В Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве еду клиентам - пока компаниям доставляет робот - автоматизированный мини-грузовик R2 из "Яндекс.Еды". Его название - "Ровер" - явно взято из "Звездных войн", а внешний вид - как у компактного холодильника на колесах. Еще "Яндекс.Ровер" использует R2 в Сколково для доставки документов и посылок. Живые курьеры ответили на это забастовкой.
Пока робот-курьер не научился доставлять еду к порогу квартиры, бывает, сбивается с заданного маршрута и даже может "сойти с ума" - разрядиться или сойти с дистанции. Фото: РИА Новости Пока робот-курьер не научился доставлять еду к порогу квартиры, бывает, сбивается с заданного маршрута и даже может "сойти с ума" - разрядиться или сойти с дистанции. Фото: РИА Новости
Пока робот-курьер не научился доставлять еду к порогу квартиры, бывает, сбивается с заданного маршрута и даже может "сойти с ума" - разрядиться или сойти с дистанции. Фото: РИА Новости

Однако летняя забастовка курьеров Delivery Club осталась почти незамеченной. Непонятной осталась одна из причин их протеста: требуя заключения с ними договоров, курьеры возмутились наймом на работу конкурентов - роботов. Компромисс обозначил размытые контуры будущего: освободит робот человека от рутины или лишит "куска хлеба"? Пока же одна из примет быта мегаполиса - курьер-доставщик с коробом еды на велосипеде. Только в Москве, по данным Росстата, работают до 35 тысяч курьеров. По стране их число выросло до 303 тысяч человек, а средняя зарплата поднялась на 16,8 процента. Из роста спроса и доходов вытекает рост перегруженности доставщиков, как итог - забастовками курьеров отметились Москва, Екатеринбург и Петербург. Доставщики недовольны как тем, что числятся на работе "на птичьих правах", так и тем, что не только элитные рестораны, но и сети фастфуда, а также сервисы доставки деловой корреспонденции все чаще нанимают роботов вместо курьеров. Роботы не болеют, не заражают вирусом и даже окупаются.

Врачу поможет фонендоскоп с искусственным интеллектом

- В целом роботы окупаются, но я бы не спешил с выводами, - делится опытом использования роботов-курьеров в системе общепита омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. - Пока труд курьеров дешевле и эффективнее. Покупка роботов требует капитальных вложений, большинству рестораторов они не по плечу. Легче пользоваться агрегатором, который берет на себя все риски. Так что робот-курьер для рестораторов - пока "кот в мешке". Нет опыта на потоке.

Поэтому, считает Миронов, протесты доставщиков на велосипедах и самокатах против дронов - это "буря в стакане воды". Их полеты и как почтальонов, и как доставщиков еды "под вопросом". Как признали "РГ" в Delivery Club на анонимных условиях, "если вам говорят, что тестируют дроны, то, скорее всего, там пахнет пиар-акцией. Или надо пригасить внутренний раздрай среди курьеров на велосипедах, когда их требования опережают навыки. Одно из двух". А вот к наземным робомашинам интерес растет. Их еще мало, но беспилотные авто появляются. Машина заряжается от электросети, стоит от миллиона до трех миллионов рублей, часто ломается, разряжается посреди дороги, даже может "сойти с ума" - сбиться с маршрута и поехать куда глаза глядят. Еще робот не умеет доставлять еду к порогу квартиры, поэтому его чаще используют для доставки компаниям - почты и медикаментов.

- Но робота проще контролировать, он не просит повышения зарплаты, едет на задание в любую погоду, - говорит доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Петр Невоструев. - Хотя говорить, что стоимость доставки роботом дешевле, чем человеком, рано. Для отладки логистики системы доставки нужны огромные вложения, поэтому на начальном этапе расходы на роботов-курьеров большие и будут еще выше. "Критическая" масса - такое количество роботов, при котором издержки их эксплуатации сравняются с оплатой работы людей-курьеров - может быть наработана через пять - семь лет.

Одна из примет быта мегаполиса - курьер-доставщик с коробом еды на велосипеде. Не заменит ли его вскоре робот по имени "Ровер"

Что, впрочем, не оставит без работы человека-курьера. Вкладываясь в развитие технологий, компании захотят вернуть вложения, а это ведет к росту цен. Так произошло с рынком такси. И человек-курьер тут как тут. Ведь буксует финальная часть сборки заказов. Условную коробку с наушниками, помидорами и салатом роботы привозят к сборщику, а он упаковывает их в пакет. Роботы на этом этапе слишком дорогие. Человек все еще эффективнее машины. К тому же с внедрением роботов-курьеров службам экспресс-доставки нужны будут новые люди - операторы доставки, контролеры групп роботов, ремонтники робототехники, логисты. Правда, по прогнозам РЭУ имени Г.В. Плеханова, человеку придется потесниться: один робототехник заменит сразу от 300 до 1000 курьеров. Все это произойдет не раньше, чем через семь - десять лет.

Мобильное приложение позволяет управлять робомашинами. Фото: РИА Новости

- Но я не верю в дронов, которые будут жужжать над головой, - прогнозирует омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, - тот еще "сервис". А замена курьеров на наземных роботов - не этический, а социальный вопрос. Прежние индустриальные революции были медленными. Индустриализация сельского хозяйства заняла 50-60 лет. Роботы мобильнее, человек - тоже. Перестроится. Не без сопротивления, но высвободит энергию не на протесты, а на развитие.

А как у них

Domino s Pizza в США в 2021 году запустила в работу беспилотные мини-грузовики - доставщики пиццы. До пандемии в 2019 году дроны-курьеры тестировали в Дубае (ОАЭ), Пекине (Китай) и Канберре (Австралия). Но они не прижились из-за аварий и запретов на перелеты в городе. Вопрос появления наземного беспилотника в США, Китае и ОАЭ решается снятием ограничений на их передвижение. ЕС осторожнее: действует в режиме эксперимента.

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