В Когалыме мужчину сбросили с балкона многоэтажки

Полиция Когалыма проводит проверку инцидента с молодым человеком, который выпал из окна квартиры на шестом этаже.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина висит снаружи, на подоконнике балкона, а через некоторое время в квартире к окну подходит человек и сталкивает его вниз. Мужчина сначала падает на кондиционер квартиры ниже, а потом - на землю.

В пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу "РГ" подтвердили, что инцидент произошел вчера.

- В половине девятого вечера поступило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы о том, что мужчине 1995 года рождения оказана медицинская помощь. Он находится в реанимации после того, как около восьми вечера упал из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного дома на улице Молодежной. В этот момент в посещении находился еще один мужчина, 1965 года рождения. Он не признает свою вину и отказывается как-то пояснить случившееся. Он находится в спецприемнике, на него составлен протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ), - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего в виду его состояния опросить не могут.