В Миассе сняли на видео смерч на пляже

Пугающее погодное явление засняли отдыхавшие на уральском пляже.

Ролик, на котором запечатлен смерч, был сделан (судя по описанию его автора в соцсети) в Миассе на озере Лесное в прошедшее воскресенье. Выглядит столб пыли, поднятый в воздух, довольно устрашающе. Но, надо отдать уральцам должное, никто отдых не прерывает, в панике не убегает: жителей Челябинской области и метеоритом не напугать.

Считается, что смерч возникает при поступлении теплого и насыщенного влагой воздуха и соприкосновении его с холодным сухим "куполом". В результате образуется воронка, с поверхности земли она втягивает пыль, мусор и более тяжелые частицы и предметы, если смерч достаточно силен.

Вообще для региона такие явления, как торнадо, - большая редкость. Вероятно, виновата жаркая погода, которая все лето держится на Урале. В воскресенье в Челябинской области, по данным синоптиков, воздух прогревался до 30 градусов, слабый ветер менял направление с северного на северо-западный.