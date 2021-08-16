Жители каких регионов России больше всех задолжали банкам

Аналитики отмечают рост закредитованности россиян. При этом самые большие долги перед банками оказались у жителей северных (в том числе - нефтегазовых) регионов.

Так, по информации РИА Новости, в среднем задолженность перед кредитными организациями в июне выросла на 22,4 процента в годовом выражении и составила около 296,9 тысячи рублей. Для подсчета использовались данные Банка России и Росстата.

Больше других долгов накопили работающие жители Ямала: за год показатель увеличился на 203 процента и по итогам первого месяца лета достиг рекордных 609,8 тысячи рублей. Чуть меньше должны по кредитам обитатели Югры: 555,8 тысячи рублей. На третьем месте - Якутия со средней задолженностью до 479,3 тысячи рублей.

В пятерку закредитованных территорий вошли также Ненецкий автономный округ (в среднем местный житель не вернул банкам в срок 448,1 тысячи рублей) и Московская область (434,5 тысячи рублей). Немногим лучше столичного региона обстоят дела в Тюменской области: северяне задолжали кредитно-финансовым структурам 433 тысячи рублей.

Южные территории оказались, согласно исследованию, менее склонными брать в долг и более дисциплинированными, когда дело касается уплаты займов. Так, наименьшая средняя задолженность в Ингушетии (34,5 тысячи рублей), Чечне (66 тысяч рублей), Дагестане (72,8 тысячи рублей), Крыму (79,5 тысячи рублей) и Севастополе (108,5 тысячи рублей). Самые незначительные темпы роста в Ингушетии (14,6 процента), ЕАО (14,9), Туве (15,2), Курганской и Волгоградской областях (по 16,9 процента).