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16.08.2021 09:02
Рубрика: Общество

Журналисты уральских СМИ отчистили от граффити древний Шайтан-камень

Текст: Ольга Медведева
Фото: Олег Медведев
В Свердловской области активисты ежегодно выезжают стирать граффити с древних скал. Инициаторами движения стали журналисты нескольких уральских газет. В этом году пришла очередь знаменитого Шайтан-камня в селе Чусовом. Участие в отмывании горы от уродующих ее автографов приняла и "Российская газета".

Скалы реки Чусовой, мимо которых плыли демидовские железные караваны, не случайно называют "бойцами": барки и плоты, груженные металлом, бились об них, и никто не знает точно, сколько жизней при этом было загублено. Сегодня "бойцы" Чусовой считаются природными и историческими памятниками регионального значения. Традиционные надписи "здесь был Вася" нарушают их величественную красоту.

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Комитет по делам молодежи администрации Шалинского городского округа регулярно проводил экологические сплавы, их участники на стоянках собирали мусор по берегам реки. Дмитрий Сивков, главный редактор газеты "Шалинский вестник", во время одного из таких сплавов обратил внимание на уродующие скалы граффити. В 2017 году он предпринял первую попытку очистить "бойцов" Чусовой от них. Но обычных моющих средств и ацетона оказалось недостаточно.

- В слове "Нижний Тагил" мы одну только букву "л" оттирали два часа! - говорит Дмитрий.

Теперь участники экологических рейдов подготовлены лучше, но, даже отмывая девятый "боец" - Шайтан-камень - они убеждаются: дело это непростое.

Пористый известняк впитал краску, надписи не хотят исчезать. В ход идет специальная смывка, металлические щетки, а самое главное - упорство. Разноцветные буквы постепенно бледнеют.

- Чтобы написать, хватило пары минут, а оттирать долго, - замечает Денис, дачник, который проходил с дочкой мимо и решил присоединиться к акции.

Фото: Татьяна Андреева /РГ
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По его словам, в Чусовое постоянно приезжают туристы - один маршрут сплава здесь заканчивается, другой начинается. К сожалению, пользы от путешественников селу немного: деньги они тут не оставляют, а вот мусор и надписи - сколько угодно.

На отмытом в одной из прошлых экспедиций камне Мосин появилась свежая надпись - поздравление с днем рождения некой дамы. Обидно, конечно.… Но активисты "Чистых бойцов реки Чусовой" не теряют надежду, что пачкунов станет меньше.

- Моя цель - не столько отмыть, сколько обратить на проблему внимание, вовлечь как можно больше людей, - говорит Дмитрий Сивков.

В экологических сплавах приняли участие школьники Шалинского городского округа, студенты, за щетки берутся бывалые походники и новички. В Каменске-Уральском на днях чистить камни вдоль Исети планируют скалолазы - хороший пример оказался заразительным. А кто хоть раз оттирал буквы со скал, не полезет на гору с баллончиком краски.

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