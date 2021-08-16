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16.08.2021 19:05
Рубрика: Экономика

Россия в три раза увеличила число полетов на курорты Египта

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Число регулярных рейсов на курорты Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада с 27 августа увеличится в три раза - с пяти до пятнадцати, а в Доминикану авиакомпании станут отправлять чартеры без ограничений. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Летать в Египет самолеты будут не только из Москвы, но и из региональных аэропортов.
Многие туроператоры отправляли туристов на Красное море через Каир, теперь рейсы переориентируют на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Фото: Татьяна Андреева Многие туроператоры отправляли туристов на Красное море через Каир, теперь рейсы переориентируют на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Фото: Татьяна Андреева
Многие туроператоры отправляли туристов на Красное море через Каир, теперь рейсы переориентируют на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Фото: Татьяна Андреева

Прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом возобновилось 9 августа. Оно было прервано в 2015 году после крушения самолета российской компании "Когалымавиа" из-за теракта. Но самолеты из России при этом летали в столицу Египта Каир. Туроператоры продавали туры с дополнительным трансфером на побережье Красного моря.

Фото: Николай Соколов
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Пока прямые регулярные рейсы на курорты Египта выполняют только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик EgyptAir. Представители турбизнеса обращались в оперштаб с предложением увеличить число рейсов и разрешить чартеры. Монополия приводит к завышению цен, говорили они. Недельные туры с размещением в отеле "четыре звезды" по системе "все включено" продаются минимум по 40 тысяч рублей на человека, а могли быть на 10-15 тысяч рублей дешевле. Ранее Росавиация уже выдала допуски на полеты в Египет еще девяти авиакомпаниям, среди которых "Сибирь" (бренд S7), "Уральские авиалинии", Azur Air, "Аэрофлот" и "Победа". И хотя допуски не означают разрешения на выполнение рейсов, предпосылки для повышения доступности туров в Египет уже созданы.

Как отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, трехкратное увеличение числа регулярных рейсов на курорты Египта существенно увеличит число предложений на туристическом рынке и приведет к снижению стоимости туров.

Рейсы из региональных аэропортов будут выполняться на паритетной основе при наличии допусков на такие рейсы у авиакомпаний, говорит эксперт. Сейчас международные рейсы разрешено выполнять из более чем 50 городов России. Туроператоры и авиакомпании до 27 августа будут формировать полетные программы. Прежде всего они станут переориентировать рейсы в Каир на Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Значимым для туристов будет и решение о снятии ограничений на число чартеров в Доминиканскую Республику, добавляет Горин. После Турции Доминикана становится вторым направлением, куда чартерные рейсы могут летать без ограничений. Сейчас есть всего три рейса в неделю, а может быть более 20 рейсов.

Регулярные рейсы в Доминикану Россия возобновила также 9 августа. До пандемии туры в эту страну стоили примерно столько же, сколько на Кубу. Теперь, как говорили туроператоры, все зависит от количества рейсов. Как поясняли некоторые представители туррынка, предлагать своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов они смогут, когда билеты появятся в свободной продаже.

Доминикана популярна осенью и зимой. Летом вряд ли на этом направлении будет высокий спрос . По крайней мере, пока прямой конкурент Доминиканы - Куба - испытывает определенные сложности с загрузкой. Страны Карибского бассейна будут востребованы у россиян осенью и зимой, если не откроются популярные азиатские направления - Таиланд и Вьетнам, считают представители туриндустрии.

Фото: iStock
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Оперштаб также снял ограничения на число регулярных рейсов в Чехию и Южную Корею. Но это никак не повлияет на туристический рынок. Две страны пока не принимают туристов, заметил Горин.

Также оперштаб увеличил число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном. В частности, из Москвы в Будапешт самолеты будут летать семь раз в неделю вместо четырех. По рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов.

Число рейсов из Москвы в Ларнаку и Пафос на Кипре также будет увеличено до семи, а из других российских городов - до четырех в неделю.

Увеличение числа рейсов на курорты Египта приведет к снижению цен на размещение туристов. Пока минимальная стоимость недельного тура - от 40 тысяч рублей на человека 

По семь рейсов в неделю авиакомпании смогут выполнять из Москвы в Бишкек и Душанбе. Также по одному рейсу в неделю можно будет выполнять из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из нескольких аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

При этом Россия продлила решение приостановить авиасообщение с Танзанией из-за сложной эпидемической обстановки в этой стране. Ранее Россия уже возобновила авиасообщение с этой страной, но затем 15 апреля 2021 года вновь приостановила в связи с ухудшением ситуации.

Экономика Туризм Возобновление авиасообщения с Египтом

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