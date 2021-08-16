Россияне стали меньше экономить и больше зарабатывать

Во втором квартале потребительский оптимизм россиян вырос, свидетельствует свежий "Индекс Иванова", составленный аналитиками SberCIB Investment Research.

"Иванов" - это условный россиянин со средним доходом, который живет в городе с населением более 100 тысяч человек. Опрос помогает понять ожидания и запросы россиян, их отношение к экономическим процессам.

Как отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, в прошлом квартале потребительская уверенность россиян повысилась - индекс вырос, достигнув отметки в минус 17%. В прошлом квартале показатель был на уровне минус 19%, а год назад, во время самоизоляции, он составлял минус 31%.

"Сейчас индекс близок к своему среднему значению за 2015-2020 годы, что говорит о постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян", - рассказал Лисоволик.

Средняя зарплата "Иванова" выросла до 40 тысяч рублей, респонденты стали меньше экономить Так, на кафе и ресторанах не экономят 55% опрошенных, на отдыхе и развлечениях - 60% и 55% соответственно.

Россияне стали чаще инвестировать - у 14% есть брокерский счет, еще четверть респондентов сказали, что планируют его открыть. В среднем "Иванов" откладывает 7,5% своего дохода, объем сбережений на домохозяйство вырос на 5%, достигнув 54 тысяч рублей. Непогашенные кредиты есть у 44%.

Обеспокоенность экономическим ростом во втором квартале 2021 года снизилась на 3%, курсом рубля - на 2%. "Ивановых" по-прежнему больше всего заботит здоровье. Экономическая ситуация вызывает беспокойство у 39% респондентов, тогда как в первом квартале этот показатель был равен 52%.

"Ивановы" активно пользуются услугами онлайн-магазинов. Одежду покупают онлайн 57% опрошенных, 47% приобретают продукты, 39% - технику и электронику. За товары и услуги, которые предполагают меньшую нагрузку на окружающую среду, готовы переплачивать 22% опрошенных, 26% могут отказаться от недостаточно экологичных товаров.