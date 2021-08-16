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16.08.2021 16:55
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал рост себестоимости добычи нефти в РФ в 2,7 раза

Текст: Сергей Тихонов

С 2012 года себестоимость добычи российской нефти выросла с 7,5 тыс. рублей за тонну до 20,4 тыс. рублей за тонну во втором квартале 2021 года. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

Фото: iStock
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При этом себестоимость добычи нефти в долларах осталась почти прежней, в 2012 году - около 13,5 доллара за баррель, а в 2021 году в первом квартале - 13,7 доллара за баррель, во втором квартале - 15,6 доллара за баррель. Рост себестоимости во втором квартале этого года можно связать с подорожанием нефти на мировом рынке.

В целом за 9 лет долларовая себестоимость находилась приблизительно на одном уровне, а в рублях постепенно росла, за исключением падений в 2016 году из-за кризиса перепроизводства и во втором квартале 2020 года из-за коронавируса.

Многие эксперты называют ослабление курса рубля одной из причин снижения рентабельности нефтедобычи и нефтепереработки, следствием чего стал рост цен на автомобильное топливо как в опте, так и в рознице.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Росстат Цена на нефть

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