Сергей Кравцов: Учебный год начнется в традиционном формате

Новый учебный год начнется в очном формате. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, - сказал министр во время рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. - Мы понимаем: это событие - одно из самых важных для миллионов школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается.

По словам Кравцова, с каждым регионом уже отработаны меры по защите здоровья, этот вопрос регионы держат на контроле.

Также Кравцов особо отметил, что принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет.